Ázsia Expressz: Ördög Nórát váltanák a játék döntősei

Nem csak az Ázsia Expressz 2025 érkezett el a véghajrába, de a Nánázsia vlog is a „végét járja”, hiszen a műsor végeztével Ördög Nóra is pihenni küldi a formátumot. A TV2 Ázsia Expressz mindent eldöntő hajszája előtti utolsó epizódban feltűnnek Bódi Megyer és Bódi Hunor is, akik egy kicsit széttrollkodják a műsorvezető videóját.

Bódi Megyer és Bódi Hunor az Ázsia Expressz döntője előtt ugratták Ördög Nórát (Fotó: YouTube)

A Bódi tesók nem csak az Ázsia Expressz döntőjére készülnek, de „trónfosztásra” is

„Gondoltad volna, hogy benne leszünk az Ázsia Expressz döntőjében?” – kérdezi a videóban Megyer, akit őszintén meglepett Ördög Nóra rövid válasza. „Gondoltam, mert ügyesek vagytok” – mondta az Ázsia Expressz műsorvezetője, aki talán maga sem gondolta, hogy ezzel magára is rántja a tesókat, akikből ömleni kezdett a szó. „De hát a szerencsén múlott! Ha nem jó taktikát választunk, vagyis az utolsó feladatra elmegyünk, akkor az Ungiék ránk teszik a borítékot.

Célkeresztben voltunk, hiszen megérezték, hogy melyikben van a kiesést jelentő üzenet.

Ők azt tették volna ránk. Szóval, utólag jó döntés volt, hogy kihagytuk a játékot. És most csak egyetlen lépés választ el minket az álmunktól. A lelki szemeink előtt nagyon sokszor játszódott már le ez a döntő. Én például a legelső Ázsiánál sírtam otthon, amikor valaki megnyerte. Annyira mély bennem az érzés, hogy ezt már jó párszor át is éltem fejben” – magyarázta nagy elánnal Bódi Megyer.

Bódi Megyer és Bódi Hunor eljutottak az Ázsia Expressz döntőjébe (Fotó: TV2)

„Úgy könnyű minket megverni, hogy ott sem vagyunk”

A srácok ezután olyan ötlettel álltak elő, amire az Ázsia Expressz sokat látott műsorvezetője sem számított. „Ez a videó szóljon arról, hogy megnyerjük az Ázsia Expresszt. És egyszer a te helyeden fogunk műsort vezetni” – dobta oda a semmiből Bódi Megyer, aki ezzel alaposan meg is lepte Ördög Nórát. „Ki akarnak túrni a helyemről!” – nevetett a műsorvezető, aki hozzátette, számára is hihetetlen, hogy a Bódi tesóknak „mekkora arcuk” lett a mögöttük álló hat hét alatt.

Nem nagy arc! Hát az ember legyen magabiztos!

– vágta rá Bódi Hunor, majd hozzátette, eleinte számítanának Nóri szakértelmére és rutinjára, mint társműsorvezető és csak a későbbiekben fúrnák ki őt végleg az Ázsia Expresszből, melynek éppen a döntőjére készülnek. A srácok ezt követően ígéretet tettek Nórának, hogy megnyerik a pénteki, végső futamot és néhány szóban méltatták a Tallós Rita-Barbinek Paula párost is, akik ellen a döntőben futnak. Persze csak a maguk módján…

A Ritáék nagyon jól mennek! Le a kalappal előttük. De úgy hajszáztak, hogy mi nem voltunk ott. Úgy könnyű minket megverni, hogy ott sem vagyunk

– mondta Hunor, mielőtt a műsorvezető elküldte őket aludni.