Ázsia Expressz: Barbinek Paula egy hosszú út elején jár

Sokan lepődtek meg, köztük mi is, amikor annak idején bejelentették az Ázsia Expressz 2025 játékospárjait. Egyrészt azon, hogy a TV2-nek még a hatodik évadra is sikerült igazi szupersztárok sorát rávenni az önként vállalt szenvedésre, másrészt azon, hogy Tallós Rita egy súlyos betegségből felépülve 63 évesen vágott bele az embert próbáló kalandba. Elstartolt a műsor és a Tallós Rita - Barbinek Paula alkotta páros alaposan rácáfolt a kétkedőkre. Már a verseny elején hajszát nyertek és ezt a bravúrt még kétszer ismételték meg a döntő hétig. Ezzel pedig Ázsia Expressz történelmet írtak.

Tallós Rita és Barbinek Paula az Ázsia Expressz idei szériájának legnagyobb meglepetései (Fotó: TV2)

Végig aggódott édesanyjáért az Ázsia Expressz játékosa

Lapunk Barbinek Paulát kérte arra, hogy a döntő kapujában összegezze élményeit és tapasztalatait. „Amikor elindult az Ázsia Expressz, az volt a célunk, hogy az első héten ne essünk ki.”

Az első hajszagyőzelmünk után kezdtünk akklimatizálódni a körülményekhez és az életstílushoz, amit a játék teremtett és megkívánt tőlünk

„Ugyanakkor egyszer sem gondolkodtunk nagy távlatokban. Minden reggel, csak az adott napra terveztünk és csak annyit terveztünk el, hogy hajtjuk magunkat, amíg csak az erőnkből telik, aztán még egy kicsit” – nevetett az Ázsia Expressz játékosa, aki számára nem csupán a fizikai feladatok voltak helyenként elviselhetetlenül nehezek, de a saját maga generálta lelki teherrel is folyamatosan birkózott. „Bevallom, egyetlen percre sem tudtam elengedni az aggodalmamat, hogy Ritával valami történik. Ő persze minden egyes nap bizonyította, hogy nem kell őt féltenem, de… Ebben a szellemben meneteltünk el a hatodik hétig, ahol is eljött az a nap, amikor el kellett őt engednem, hogy egyedül ”fusson”, stoppoljon és szállást keressen. Amikor kérlelhetetlenül kijelentette, hogy ő megy és én maradok Nóri mellett játszani, rám tört a zokogás, de Rita tele volt tettvággyal. Megjegyzem, csodálom őt ma is ezért, mert én biztosan nagyon féltem volna egyedül” – mesélte Barbinek Paula.

Barbinek Paula számára az a nap volt a legnehezebb, amikor édesanyja nélkül kellett játszania (Fotó: TV2)

Barbinek Paula: „Hetekig szürreálisnak éreztem az engem körülvevő valóságot”

A színésznő egyszer csak azon kapta magát, hogy simán eljutottak Bali szigetére, vagyis az Ázsia Expressz utolsó hetén is játékban maradtak. „Visszatekintve a játékban töltött heteinkre, világos, hogy a szerencsének is hatalmas szerepe volt abban, hogy így tudtunk teljesíteni. Az utolsó hét elején már azt is kezdtük elhinni, hogy akár a győzelemre is esélyesek lehetünk” – tette hozzá Paula. Hogy végül eljutnak-e az Ázsia Expressz döntőjéig és esélyt kapnak-e a végső győzelemre, az hamarosan kiderül, hiszen már csak három nap van hátra a hatalmas, országokon átívelő kalandból. De vajon Barbinek Paula visszamenne-e Ázsiába, és milyen volt számára a hazatérés a forgatás után?

Nemcsak, mint turista, de mint játékos is szívesen visszamennék, mert minden nehézségével és gyötrelmével együtt imádtam az Ázsiában töltött heteinket

„Az az igazság, hogy a hazatérés nehezebb volt, mint az indulás és a kintlét. Nem is igazán tudtam, hogyan fogom megugrani a visszailleszkedést. Hetekig szürreálisnak éreztem az engem körülvevő valóságot. Jó darabig nem, vagy alig kezeltem a telefonomat. Egyébként azóta is gyakran megesik, hogy félreteszem és nem foglalkozom azzal, hogy ki és mit akar tőlem. Ez szerintem kifejezetten hasznos hozadéka az Ázsia Expressznek” – fogalmazott Tallós Rita lánya, akivel a hazatérése óta nagyot fordult a világ, hiszen AuDHD-val diagnosztizálták, ami sokat változtatott az önképén.