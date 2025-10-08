RETRO RÁDIÓ

Dráma: 23 év után elvált az Ázsia Expressz sztárja

Feleségével zátonyra futott a kapcsolata.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 10:35
válás szakítás fodor rajmund

Fodor Rajmund korábban sok szép örömöt okozott hazánknak, hiszen a korábbi vízilabdázó kétszer nyert olimpiai aranyérmet, 2000-ben és 2004-ben. Az utóbbi időben leginkább a tévéből ismerhetik őt a nézők, hiszen szerepelt már például az Exatlonban, jelenleg pedig az Ázsia Expresszben versenyez Ungvári Miklóssal.

szakítás, szív, elválás
Fotó: unsplash.com

Ám ezúttal a magánélete került fókuszba. Sajtóinformációk szerint ugyanis titokban elvált Fodor Rajmund. A vízilabdázó 23 évig élt boldog párkapcsolatban feleségével, Fonyódi Bernadett-tel – aki Esztergályos Cecília férjének, Fonyódi Péternek a lánya.

A házasságukból két gyermekük született: a lányuk, Nadin 19, a fiuk, Damian már 15 éves. Ám hiába tűnt erősnek a kapcsolatuk is erősnek tűnt a szerelmük, zátonyra futott a kapcsolatuk.

Vigyázunk a házasságunkra. Mindaz, amit megteremtettünk, felbecsülhetetlen értékkel bír. Ezt mindketten tudjuk, érezzük, mint ahogy azt is, hogy mennyire sérülékeny. A mindennapi gondok súlya alatt vagy egy-egy vita alkalmával mi sem csillogó szemmel nézünk egymásra. De a kapcsolatunk alapja biztos, és ez mindenen átsegít. Ha pedig alábbhagy az egymásra való odafigyelés, azt finoman szóvá is tesszük a másiknak

- nyilatkozta korábban a magánéletéről Fodor Rajmund.

Úgy tudni, Rajmund és Bernadett válása nem volt zökkenőmentes, amihez annak is köze lehet, hogy a volt sportoló egy új nő oldalán találta meg a boldogságot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu