Dráma: 23 év után elvált az Ázsia Expressz sztárja

Fodor Rajmund korábban sok szép örömöt okozott hazánknak, hiszen a korábbi vízilabdázó kétszer nyert olimpiai aranyérmet, 2000-ben és 2004-ben. Az utóbbi időben leginkább a tévéből ismerhetik őt a nézők, hiszen szerepelt már például az Exatlonban, jelenleg pedig az Ázsia Expresszben versenyez Ungvári Miklóssal.

Fotó: unsplash.com

Ám ezúttal a magánélete került fókuszba. Sajtóinformációk szerint ugyanis titokban elvált Fodor Rajmund. A vízilabdázó 23 évig élt boldog párkapcsolatban feleségével, Fonyódi Bernadett-tel – aki Esztergályos Cecília férjének, Fonyódi Péternek a lánya.

A házasságukból két gyermekük született: a lányuk, Nadin 19, a fiuk, Damian már 15 éves. Ám hiába tűnt erősnek a kapcsolatuk is erősnek tűnt a szerelmük, zátonyra futott a kapcsolatuk.

Vigyázunk a házasságunkra. Mindaz, amit megteremtettünk, felbecsülhetetlen értékkel bír. Ezt mindketten tudjuk, érezzük, mint ahogy azt is, hogy mennyire sérülékeny. A mindennapi gondok súlya alatt vagy egy-egy vita alkalmával mi sem csillogó szemmel nézünk egymásra. De a kapcsolatunk alapja biztos, és ez mindenen átsegít. Ha pedig alábbhagy az egymásra való odafigyelés, azt finoman szóvá is tesszük a másiknak

- nyilatkozta korábban a magánéletéről Fodor Rajmund.

Úgy tudni, Rajmund és Bernadett válása nem volt zökkenőmentes, amihez annak is köze lehet, hogy a volt sportoló egy új nő oldalán találta meg a boldogságot.