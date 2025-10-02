RETRO RÁDIÓ

Videó: Kabrióval jelent meg Budapesten Szoboszlai, felesége reakciója mindent elmond

Fényképezőgépek vakuvillanásai közepette szállt ki az autóból. Szoboszlai Dominik kabrióval gurult be egy hotel elé.

Létrehozva: 2025.10.02. 19:20
Szoboszlai Dominik kabrióval gurult be egy budapesti hotel elé. Többek között a Liverpool focistájának felesége, Buzsik Borka és a népszerű rapper, Curtis is reagált az erről készült videóra.

Szoboszlai Dominik kabrióval jelent meg
Szoboszlai Dominik kabrióval gurult be egy budapesti hotel elé / Fotó: Alex Livesey - UEFA

Szoboszlai Dominik kabrióban forgatott Budapesten

Egy reklámfilm forgatás keretein belül pattant az oldtimer kabrióba Szoboszlai. És miután keresztül szelte vele Budapestet, megérkezett a Four Seasons Hotelhez, ahol fényképezőgépek vakuvillanásai közepette szállt ki az autóból. A Liverpool magyar válogatott focistája öltönyre, fehér ingre és csokornyakkendőre cserélte a focimezt a forgatás idejére.

Szoboszlai Dominik a reklámfilmet a saját Instagram-oldalára is feltöltötte, ahol nagyon gyorsan népszerű lett. Rövid idő alatt több mint 100 ezren kedvelték a válogatott csapatkapitányának bejegyzését, amit a kommentek is elárasztottak.

A felvétel mellett többek között a népszerű újpesti rapper, Curtis sem tudott csak úgy elmenni. Hozzászólásban három tüzes emojival üzent a focistának. Majd Szoboszlai Dominik felesége is megjelent a kommentszekcióban, Buzsik Borka egy szívszemű emojival tudatta, mennyire szereti a férjét.

 

