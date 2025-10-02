Videó: Kabrióval jelent meg Budapesten Szoboszlai, felesége reakciója mindent elmond

Fényképezőgépek vakuvillanásai közepette szállt ki az autóból. Szoboszlai Dominik kabrióval gurult be egy hotel elé.
Szoboszlai Dominik kabrióval gurult be egy budapesti hotel elé. Többek között a Liverpool focistájának felesége, Buzsik Borka és a népszerű rapper, Curtis is reagált az erről készült videóra.
Egy reklámfilm forgatás keretein belül pattant az oldtimer kabrióba Szoboszlai. És miután keresztül szelte vele Budapestet, megérkezett a Four Seasons Hotelhez, ahol fényképezőgépek vakuvillanásai közepette szállt ki az autóból. A Liverpool magyar válogatott focistája öltönyre, fehér ingre és csokornyakkendőre cserélte a focimezt a forgatás idejére.
Szoboszlai Dominik a reklámfilmet a saját Instagram-oldalára is feltöltötte, ahol nagyon gyorsan népszerű lett. Rövid idő alatt több mint 100 ezren kedvelték a válogatott csapatkapitányának bejegyzését, amit a kommentek is elárasztottak.
A felvétel mellett többek között a népszerű újpesti rapper, Curtis sem tudott csak úgy elmenni. Hozzászólásban három tüzes emojival üzent a focistának. Majd Szoboszlai Dominik felesége is megjelent a kommentszekcióban, Buzsik Borka egy szívszemű emojival tudatta, mennyire szereti a férjét.
