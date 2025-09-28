Szoboszlai Dominikék az UEFA-hoz fordultak a Sallai Rolandék elleni meccs miatt

Megpróbálja még a kedd esti Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00, RTL+) előtt életbe léptetni az UEFA vészhelyzeti szabályozását az angol klub. Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ezen a meccsen találkozhat majd ellenfélként válogatottbeli csapattársukkal, a hazaiakat erősítő Sallai Rolanddal.

A Liverpool az első fordulóban Andy Robertson, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk csapatkapitány góljainak köszönhetően 3-2-re legyőzte az Atlético Madridot. Ám mielőtt folytatnák a sorozatot, egy új UEFA-szabályt alkalmaznának.

Még a Galatasaray-Liverpool előtt kell az UEFA jóváhagyása

A 2025/26-os szezon előtt az UEFA jóváhagyta a BL-re nevezett keretek szabályainak módosítását, amely lehetővé teszi a klubok számára, hogy egy komolyabb sérüléssel küzdő játékost lecseréljenek – írja a SportBible. A Liverpool most ezt a szabályt alkalmazná Giovanni Leoni súlyos térdsérülése miatt – de ehhez még a szövetség végső jóváhagyása szükséges.

A 18 éves védő kedden, a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésén debütált a Vörösök színeiben, de a második félidőben hordágyon vitték le a pályáról. Arne Slot vezetőedző később bejelentette, hogy Leoninak várhatóan egy évet kell kihagynia, miután az orvosi vizsgálatok megerősítették az elülső keresztszalag sérülését. Majd kijelentette, hogy igaz az a hír, miszerint a Liverpool a védő helyére megpróbálja majd Federico Chiesát benevezni a Bajnokok Ligája-keretbe. Az olasz válogatott focista azért maradt ki elsőre, mert a nem hazai játékosokra vonatkozó korlátozások miatt a holland szakember a 17 éves Rio Ngumohát választotta Chiesa helyett a keret utolsó helyére. Most viszont a honfitársa helyét veheti át.