Itt az újabb csapás, Sallai Roland sorra kapja a rosszabbnál rosszabb híreket

Bár szeptember elejéig úgy tűnt, nagyon jó időszak vár a magyar válogatott szélsőjére, azóta nagyot fordult vele a világ. Sorra jönnek a rossz hírek, Sallai Roland eltiltása végül két meccses lett.

Sallai Roland eltiltása két meccses lett (Fotó: Charles McQuillan / Getty Images)

Sallai gólpasszokkal kezdte a szezont

Alig kezdődött el a török bajnokság augusztus elején, Sallai máris gólpasszt adott az első fordulóban, amikor a Galatasaray 3-0-ra verte a Gaziantep FK-t. Ezután a csapat sorra nyerte a bajnokikat. Sőt, a magyar válogatott játékos – még a válogatott szünet előtt – újabb gólpasszt jegyzett a Caykur Rizespor ellen 3-1-re megnyert meccsen.

A piros lap jelentette a fordulópontot

Úgy tűnt, Sallai Roland jó időszaka a nemzeti csapatban is folytatódik, hiszen az Írország elleni világbajnoki-selejtező első félidejében még a kapuba talált, megduplázva a magyar válogatott előnyét. Majd jött a fordulópont, amikor a játékvezető a második játékrész elején kiállította a szélsőt. Sőt, aztán a válogatott drámai körülmények között végül „csak” 2-2-es döntetlent ért el az írek ellen. A piros lappal automatikusan járt a következő rossz hír, Sallai kihagyni kényszerült a Portugália elleni vb-selejtezőt. Az pedig csak tetézte a bajt, hogy a magyar válogatott kikapott Cristiano Ronaldóék ellen a Puskás Arénában.

Kiütötték a Galatasarayt a BL-ben

Bár a Galatasaray azóta nyert egy bajnokit, és Sallai nem is játszott rosszul az Eyüpspor ellen, csütörtök este jött az újabb csapás. A Frankfurt 5-1-re kiütötte a magyar válogatott játékossal felálló török csapatot a Bajnokok Ligájában.

Sallai Roland eltiltása két meccses lett

Sőt, másnap reggel már érkezett is még egy rossz hír, Sallai Rolandot végül két válogatott meccsre tiltotta el a FIFA, így még az örmények elleni vb-selejtezőt is ki kell majd hagynia.