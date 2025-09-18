RETRO RÁDIÓ

Azóta sem bírja kiheverni ellenfele, amit Sallai Roland csinált

Egyszer már elintézte az ellenfelet. Sallai Roland a téma a Frankfurt-Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.18. 09:00
Sallai Roland Bajnokok Ligája Eintracht Frankfurt Galatasaray

A magyar válogatott focista, Sallai Roland neve is szóba került a Frankfurt-Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. A 28 éves focista egyszer már elintézte az ellenfelet, amikor még a Freiburg színeiben kétszer is a kapuba talált 20 percen belül.

Frankfurt-Galatasaray: Sallai Roland a vendégek focistája
Frankfurt-Galatasaray: Sallai Roland egyszer már elintézte az ellenfelet Fotó: Anadolu via AFP

Sallai a Frankfurt-Galatasaray előtt egyszer már elintézte az ellenfelet

A jelenlegi keret nagyszámú Bundesliga-tapasztalattal büszkélkedhet: Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu és Sallai Roland – akik mindannyian játszottak egykor Németországban. Összesen 775 alkalommal léptek pályára az első és a másodosztályban

– olvasható az Eintracht Frankfurt hivatalos oldalán.

A magyar játékosnak pedig jól is ment a frankfurtiak ellen. A legjobban egy tavalyi felkészülési mérkőzés sikerült Sallainak, amikor 20 percen belül duplázni tudott, csapata pedig 5-2-re megnyerte a találkozót. De tétmeccsen sem teljesített rosszul a Frankfurt ellen. A Bundesliga 2020/21-es szezonjában gólt szerzett egy 2-2-es meccsen, majd utána három szezonon át valamennyiszer gólpasszt adott ellenük.

A magyar focista statisztikája az Eintracht Frankfurt ellen

  • 9 mérkőzés

3 győzelem/4 döntetlen/2 vereség

  • 3 rúgott gól
  • 3 kiosztott gólpassz
  • 0 sárga lap
  • 0 piros lap

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu