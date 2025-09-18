Azóta sem bírja kiheverni ellenfele, amit Sallai Roland csinált

A magyar válogatott focista, Sallai Roland neve is szóba került a Frankfurt-Galatasaray Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. A 28 éves focista egyszer már elintézte az ellenfelet, amikor még a Freiburg színeiben kétszer is a kapuba talált 20 percen belül.

Frankfurt-Galatasaray: Sallai Roland egyszer már elintézte az ellenfelet Fotó: Anadolu via AFP

A jelenlegi keret nagyszámú Bundesliga-tapasztalattal büszkélkedhet: Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu és Sallai Roland – akik mindannyian játszottak egykor Németországban. Összesen 775 alkalommal léptek pályára az első és a másodosztályban

– olvasható az Eintracht Frankfurt hivatalos oldalán.

A magyar játékosnak pedig jól is ment a frankfurtiak ellen. A legjobban egy tavalyi felkészülési mérkőzés sikerült Sallainak, amikor 20 percen belül duplázni tudott, csapata pedig 5-2-re megnyerte a találkozót. De tétmeccsen sem teljesített rosszul a Frankfurt ellen. A Bundesliga 2020/21-es szezonjában gólt szerzett egy 2-2-es meccsen, majd utána három szezonon át valamennyiszer gólpasszt adott ellenük.