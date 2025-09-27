Jó hírrel fogadták Liverpoolban Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is az első perctől kezdve ott lesznek a pályán. Arne Slot kijelölte kezdőcsapatát a Crystal Palace-Liverpool meccsre.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is visszatért a kezdőcsapatba a szombat délutáni Crystal Palace-Liverpool angol bajnoki mérkőzésre (16:00, tv: Match 4). Mint ismert, a magyar válogatott középpályás a keretben sem volt a hétközi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen, pihenőt kapott, de a balhátvéd is csak pár percre szállt be a 2-1-re megnyert összecsapás alkalmával. Most viszont mindketten ott vannak Arne Slot vezetőedző kezdő tizenegyében.
Így volt ez a két csapat augusztusi találkozóján is, amikor a Crystal Palace büntetőkkel nyerte meg a Vörösök ellen az angol Szuperkupa-döntőt. Az akkori kezdőcsapatokhoz képest Slot három, míg Oliver Glasner csupán egy helyen változtatott.
