Jó hírrel fogadták Liverpoolban Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is az első perctől kezdve ott lesznek a pályán. Arne Slot kijelölte kezdőcsapatát a Crystal Palace-Liverpool meccsre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.27. 15:06
Liverpool Crystal Palace kezdőcsapatok

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is visszatért a kezdőcsapatba a szombat délutáni Crystal Palace-Liverpool angol bajnoki mérkőzésre (16:00, tv: Match 4). Mint ismert, a magyar válogatott középpályás a keretben sem volt a hétközi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen, pihenőt kapott, de a balhátvéd is csak pár percre szállt be a 2-1-re megnyert összecsapás alkalmával. Most viszont mindketten ott vannak Arne Slot vezetőedző kezdő tizenegyében.

Crystal Palace-Liverpool: Szoboszlai és Kerkez is visszatért a kezdőbe
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is visszatért a kezdőcsapatba a Crystal Palace-Liverpool angol bajnoki mérkőzésre Fotó: Carl Recine

Így volt ez a két csapat augusztusi találkozóján is, amikor a Crystal Palace büntetőkkel nyerte meg a Vörösök ellen az angol Szuperkupa-döntőt. Az akkori kezdőcsapatokhoz képest Slot három, míg Oliver Glasner csupán egy helyen változtatott.

Kezdőcsapatok a Crystal Palace-Liverpool bajnokin

  • Crystal Palace: Henderson - Richards, Lacroix, Guehi - Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell - Sarr, Eze - Mateta
  • Liverpool: Allison - Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Mac Allister, Gravenberch - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Isak

 

