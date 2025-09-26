Teljes felfordulás Liverpoolban, Szoboszlai Dominik neve is szóba került

Tizenhét meccs óta veretlen a Crystal Palace, Szoboszlai Dominikék szombati ellenfele. A szurkolók már összeállították a Liverpool kezdőcsapatát.
Az angol bajnokság két veretlen csapata játszik egymással szombaton a Premier League-ben. A Crystal Palace-Liverpool meccsen (16.00 Tv: Match4) gyökeres változás vártható a Liverpool kezdőcsapatában ahhoz képest, amit kedden láthattunk a Ligakupában. A drukkerek már döntöttek Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szerepéről.
A mértékadó This is Anfield oldal már pénteken megjósolta, kik lesznek ott Arne Slot kezdőjében. Érdekesség, hogy egyedül Alexander Isak maradt ott a Southampton elleni csapatból, 10 teljesen új ember lehet a pályán a Palace ellen az első perctől. A Ligakupában kiállított Hugo Ekitiké most tölti le eltiltását.
Allison - Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez - Gravenberch, Szoboszlai - Szalah, Wirtz, Gakpo - Isak
A névsorból kiderül, hogy Szoboszlai Dominik ismét a középpálya közepén, Alexis Mac Allister helyén bizonyíthat.
Az angol címvédő idei öt bajnokiját egyaránt megnyerte. Egyetlen tétmérkőzését bukta csak el a Liverpool, a Szuperkupát döntetlen után tizenegyespárbajban nyerte meg a Crytal Palace. A londoni gárda 17 meccs óta veretlen a ligában.
