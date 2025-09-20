Kerkez visszakerült a kezdőcsapatba, Szoboszlai a kedvenc posztján játszhat

Az eddigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, és szombaton kora délután (13.30, tv: Spíler 1) az Everton fogadja. A Liverpool-Everton találkozó minden szezonban rangadónak számít a városi rivalizálás miatt.

Arne Slot törhette a fejét a Liverpool-Everton meccs kapcsán Fotó: James Gill - Danehouse

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője kezdőcsapatot hirdetett, amelybe visszatért Kerkez Milos, aki szerdán az Atlético Madrid elleni BL-meccsen csak csereként kapott lehetőséget. Szoboszlai Dominikra pedig az eredeti posztján számít Slot, nem jobb hátvédként, nem szűrőként, hanem a középcsatár mögött.

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson - Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Gakpo - Ekitike.

Liverpool-Everton: hatékony hazaiak

Az Everton legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni az Anfield Roadon, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool.