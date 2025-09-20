RETRO RÁDIÓ

Kerkez visszakerült a kezdőcsapatba, Szoboszlai a kedvenc posztján játszhat

A Liverpool a városi rivális Evertont fogadja a labdarúgó Premier League 5. fordulójának szombati nyitómérkőzésén. A Liverpool-Everton meccs 13.30-kor kezdődik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 12:24
Módosítva: 2025.09.20. 12:28
Liverpool Premier League Everton FC

Az eddigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, és szombaton kora délután (13.30, tv: Spíler 1) az Everton fogadja. A Liverpool-Everton találkozó minden szezonban rangadónak számít a városi rivalizálás miatt.

Arne Slot törhette a fejét a Liverpool-Everton meccs kapcsán
Arne Slot törhette a fejét a Liverpool-Everton meccs kapcsán Fotó: James Gill - Danehouse

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője kezdőcsapatot hirdetett, amelybe visszatért Kerkez Milos, aki szerdán az Atlético Madrid elleni BL-meccsen csak csereként kapott lehetőséget. Szoboszlai Dominikra pedig az eredeti posztján számít Slot, nem jobb hátvédként, nem szűrőként, hanem a középcsatár mögött.

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson - Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Gakpo - Ekitike.

Liverpool-Everton: hatékony hazaiak

Az Everton legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni az Anfield Roadon, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu