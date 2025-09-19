Exkluzív: Megfejtettük a liverpooli hajrágólok titkát – „Erre csak a legjobbak képesek"

Csábi József szerint az angol klub erejét mutatja, hogy Szoboszlai Dominikék végül mindig képesek extrát nyújtani. A Liverpool rendre hajrágólokkal nyeri a meccseit.
Ha Liverpool, akkor hajrágyőzelem: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata szerdán az Atlético Madridot is a ráadás perceiben szerzett góllal győzte le a Bajnokok Ligája idei nyitókörében (a 3-2-s hazai győzelemre rábólintó Virgil van Dijknak éppen Szoboszlai adta a gólpasszt mesteri szögletével). Dicséretre méltó kitartásról, akaratról, erőnlétről és csapatszellemről tanúskodik, hogy az angol bajnok újra meg újra a meccsei végén szerzi meg a győzelmeihez szükséges nyerő gólokat. De meddig mehet ez így? Utal-e másra is, hogy a világ egyik legjobb futballcsapata sorozatban a hajrára hagyja a döntést?
Merthogy amit a klub közösségi oldalain ünnepelnek az újabb izgalmas győzelem után, azaz a liverpooli hajrágólok, amelyekkel Szoboszlaiék folyvást az utolsó percekben küldik padlóra az ellenfeleiket, az kétes dicsőség, és könnyen vissza is üthet.
Kivált, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az új szezonban lejátszott hat Pool-meccs felében 2-0-s előnyről egyenlítettek a soros riválisaik: a Premier League-ben a Bournemouth és a Newcastle United, most pedig a BL-ben az Atlético Madrid. Végül – szó szerint végül, hiszen mindannyiszor a 83. perc után született gólokkal – mindháromszor Szoboszlaiék nyertek, ráadásul kétszer a magyar középpályás góljával vagy asszisztjával, de mégis figyelmeztető jel lehet: a Liverpool legutóbb áprilisban nyert úgy, hogy nem hagyta a hajrára a döntést.
Akkor, április 27-én 5-1-re nyert a Tottenham ellen Szoboszlai két gólpasszával, ezzel bebiztosítva az angol bajnoki címet. Azóta a tavalyi szezon végén négy nyeretlen találkozó (idegenbeli vereség a Chelsea-től és Brightonban, illetve hazai döntetlen az Arsenal és a Crystal Palace ellen), majd az idei kiírásban – nem számítva a Palace ellen büntetőkkel elvesztett Szuperkupát – négy bajnoki (a Bournemouth, a Newcastle, az Arsenal, majd a Burnley) és a legutóbbi BL-győzelem következett. Utóbbiak kivétel nélkül az utolsó percekben szerzett, összesen öt hajrábeli góllal jöttek csak össze, dacára a tavalyi aranyévnek, és a bajnokcsapat közel 500 millió euróba fájó további megerősítésének.
„Valóban kétélű a dolog. Egy ilyen erős csapatot, a Premier League bajnokát a tekintélyes játékosállománya predesztinálná arra, hogy olyor simább meccseket is játsszon. De minden csapat életében vannak olyan átmeneti időszakok és mérkőzések, amikor picit nehézkesebben működik a gépezet. Ha mégis megnyeri ezeket, az mutatja az igazi erejét, ezek teszik még egységesebbé a csapatot.
Az utolsó pillanatokban csak a legjobbak tudnak extra teljesítményt nyújtani, ez igaz Szobira (Szoboszlai Dominik – a szerző) is, aki nem véletlenül játszik a Liverpoolban: ő is többször bebizonyította már, hogy képes ilyen hajrábeli döntő villanásokra, mint például az Arsenal elleni szabadrúgásgólja.
Az már kérdőjelesebb, hogy miért adják le gyakran a kétgólos előnyüket, de a szakmai stáb biztosan dolgozik ennek a kiküszöbölésén"
– mondta a Metropolnak a korábbi háromszoros bajnok, kupagyőztes és magyar válogatott védő, Csábi József, aki az utóbbi másfél évtizedben már edzőként (az Andorra ellen 2013-ban 2-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn megbízott szövetségi kapitányként is) megtapasztalta a labdarúgás íratlan szabályait. Ezek egyikeként felvetettük neki a Liverpool idei hullámvasútszerű meccseivel kapcsolatban, hogy hajdan Csank János hangoztatta gyakran: a 2-0-s vezetés az az előny, ami könnyen visszaüthet.
„Ezzel teljesen egyetértek, én is pontosan így tapasztaltam. Amikor egy csapat kettő-nullára vezet, magabiztosabbá válnak a játékosai, ami visszaüthet. Ellenben a kétgólos hátrányba került csapat tagjai görcs nélkül, minden mindegy alapon futballozhatnak, nyugodtan kockáztathatnak, és ha ez bejön, pszichésen egyetlen gól után fordulhat a kocka: a már csak egy találattal vezető gárda kapkodni kezd, a másik megérzi az esélyt és akár egyenlíthet vagy fordíthat is.
Éppen ezért érzem a Liverpool nagy erejének azt, hogy ha el is játssza néha a kétgólos előnyét, utána még képes újra változtatni, és a végén győzni
– érvelt Csábi József, aki amondó, Szoboszlaiék idén is a Premier League bajnoki címéért küzdenek majd, és a Bajnokok Ligájában is nagy céljaik lehetnek (még ha tavaly láthattuk is, hogy ott még nehezebb a csúcsra jutni).
