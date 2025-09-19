Exkluzív: Megfejtettük a liverpooli hajrágólok titkát – „Erre csak a legjobbak képesek"

Ha Liverpool, akkor hajrágyőzelem: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata szerdán az Atlético Madridot is a ráadás perceiben szerzett góllal győzte le a Bajnokok Ligája idei nyitókörében (a 3-2-s hazai győzelemre rábólintó Virgil van Dijknak éppen Szoboszlai adta a gólpasszt mesteri szögletével). Dicséretre méltó kitartásról, akaratról, erőnlétről és csapatszellemről tanúskodik, hogy az angol bajnok újra meg újra a meccsei végén szerzi meg a győzelmeihez szükséges nyerő gólokat. De meddig mehet ez így? Utal-e másra is, hogy a világ egyik legjobb futballcsapata sorozatban a hajrára hagyja a döntést?

Szoboszlai (balra) és Van Dijk újra a hajrában hozták össze a Liverpool győztes gólját Fotó: Liverpool FC

Merthogy amit a klub közösségi oldalain ünnepelnek az újabb izgalmas győzelem után, azaz a liverpooli hajrágólok, amelyekkel Szoboszlaiék folyvást az utolsó percekben küldik padlóra az ellenfeleiket, az kétes dicsőség, és könnyen vissza is üthet.

Szoboszlaiék április óta nem nyertek simán

Kivált, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az új szezonban lejátszott hat Pool-meccs felében 2-0-s előnyről egyenlítettek a soros riválisaik: a Premier League-ben a Bournemouth és a Newcastle United, most pedig a BL-ben az Atlético Madrid. Végül – szó szerint végül, hiszen mindannyiszor a 83. perc után született gólokkal – mindháromszor Szoboszlaiék nyertek, ráadásul kétszer a magyar középpályás góljával vagy asszisztjával, de mégis figyelmeztető jel lehet: a Liverpool legutóbb áprilisban nyert úgy, hogy nem hagyta a hajrára a döntést.

Akkor, április 27-én 5-1-re nyert a Tottenham ellen Szoboszlai két gólpasszával, ezzel bebiztosítva az angol bajnoki címet. Azóta a tavalyi szezon végén négy nyeretlen találkozó (idegenbeli vereség a Chelsea-től és Brightonban, illetve hazai döntetlen az Arsenal és a Crystal Palace ellen), majd az idei kiírásban – nem számítva a Palace ellen büntetőkkel elvesztett Szuperkupát – négy bajnoki (a Bournemouth, a Newcastle, az Arsenal, majd a Burnley) és a legutóbbi BL-győzelem következett. Utóbbiak kivétel nélkül az utolsó percekben szerzett, összesen öt hajrábeli góllal jöttek csak össze, dacára a tavalyi aranyévnek, és a bajnokcsapat közel 500 millió euróba fájó további megerősítésének.