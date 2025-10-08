RETRO RÁDIÓ

Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Zsolnai utcában

A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.08. 09:45
XXI. kerület tűz családi ház tűzoltók kigyulladt

Ismét ki kellet vonulniuk a lánglovagoknak, miután tűz keletkezett egy családi házban, Budapest XXI. kerületében, a Zsolnai utcában.

A mintegy harminc négyzetméteres épület egyik helyisége égett. Egy gázpalack felrobbant, két másikat pedig a fővárosi hivatásos tűzoltók hoztak ki az ingatlanból. A raj egy vízsugárral eloltotta a tüzet, és átvizsgálja az épület tetőszerkezetét. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a katasztrófavédelem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu