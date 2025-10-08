Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Zsolnai utcában

Ismét ki kellet vonulniuk a lánglovagoknak, miután tűz keletkezett egy családi házban, Budapest XXI. kerületében, a Zsolnai utcában.

A mintegy harminc négyzetméteres épület egyik helyisége égett. Egy gázpalack felrobbant, két másikat pedig a fővárosi hivatásos tűzoltók hoztak ki az ingatlanból. A raj egy vízsugárral eloltotta a tüzet, és átvizsgálja az épület tetőszerkezetét. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a katasztrófavédelem.