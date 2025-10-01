Riasztották a tűzoltókat: felcsaptak a lángok a Nagymező utcában

Rohantak a lánglovagok, miután kisebb tűz keletkezett egy épület pincéjében, Budapest VI. kerületében, a Nagymező utcában.

Összehordott szemét égett mintegy másfél négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat - írja a katasztrófavédelem.