Riasztották a tűzoltókat: felcsaptak a lángok a Nagymező utcában

Egy pincében ütött ki a tűz.
Rohantak a lánglovagok, miután kisebb tűz keletkezett egy épület pincéjében, Budapest VI. kerületében, a Nagymező utcában.
Összehordott szemét égett mintegy másfél négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat - írja a katasztrófavédelem.
