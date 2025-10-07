RETRO RÁDIÓ

3 csillagjegy, akiknek komoly kihívásokat tartogat az október

Nem lesz mindenkivel kegyes az univerzum. Ezek a csillagjegyek már napok óta érzik: valami nagyon nincs rendjén. Sajnos ez egész hónapban kitart majd.

2025.10.07. 11:02
horoszkóp október csillagjegy

Az élet mindig olyan, mint egy hullámvasút: vannak magaslatok és mélypontok, szerencsés, sikeres, gördülékeny időszakok, és olyanok, amikben mintha a legegyszerűbb dolgok kapcsán is akadályokba ütköznénk. Sajnos három csillagjegy már napok óta úgy érezheti: komoly kihívásokkal szembesül. Van egy rossz hírünk: ez egész októberben kitart azoknak, akiknek ezt rendelte a horoszkópjuk. Persze épp a kihívások azok, amik erősebbé tesznek minket, nem igaz? De hogy kikről is van szó? Eláruljuk!

Három csillagjegyet alaposan megdolgoztat az október
Októberi horoszkóp: Csillagjegyek, akiket a hónap kemény feladatok elé állít

Kos

Október a Kosok számára valamilyen rejtett (és nem túl szép) igazság felszínre kerüléséről szól majd. Vagy magukban fedeznek fel egy olyan szegletet, amit eddig igyekeztek a lehető legmélyebbre ásni, vagy másról derül ki valami, annyi bizonyos: a jegy szülöttei ezt követően nem csak magukat és a környezetüket fogják más színben látni, de azt is merre tartanak, illetve merre kellene tartaniuk az életben. Kellemes lesz? Aligha. Hasznos? Mindenképp! Jobb tisztán látni, mégha az fájdalommal is jár, mint a sötétben tapogatózni. A Kosok feladata, hogy alaposan meggyászolják a korábbi életüket, így tudnak ugyanis csak továbblépni novembertől egy új, tisztább életbe.

Rák

E gondoskodó csillagjegy már a hónap első napjaitól fogva úgy érzi, mintha szétszakadna: a család, a barátok és a karrierje is teljes embert, teljes odafigyelést kívánna, a Rákok pedig egyszerűen képtelenek bárkiről vagy bármiről is lemondani, ez azonban feszültséggel jár, ami októberben már-már robbanni látszik. A feladat? Megtanulni azt, hogy nem kell minden terhet egyedül nekünk cipelnünk és minden feladatot egyedül elvégeznünk. Jó hír azonban, hogy az október 21-i Újhold egy új kezdetet jelöl: ugyan a Rák nem ér az útja végére, nem kap egyik pillanatról a másikra választ minden kérdésére, tény, hogy olyan energiákkal töltődik fel, amik megújult lendületet biztosítanak számára.

Bak

A céltudatos Baknak épp az anyagiak okoznak izzasztó pillanatokat októberben. Ráadásul mintha az élet minden szegletéből nyomás nehezedne a jegy szülötteire. Október közepén ráadásul még anyagi sikereket is hozhatnak a csillagok, azaz cseppet sem kilátástalan a helyzet, ehhez azonban a Kosoknak meg kell tanulniuk: nem mindig a véget nem érő, kemény munka vezet célhoz, néha kell időt szánni a pihenésre, a feltöltődésre is!

