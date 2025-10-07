3 csillagjegy, akiknek komoly kihívásokat tartogat az október

Az élet mindig olyan, mint egy hullámvasút: vannak magaslatok és mélypontok, szerencsés, sikeres, gördülékeny időszakok, és olyanok, amikben mintha a legegyszerűbb dolgok kapcsán is akadályokba ütköznénk. Sajnos három csillagjegy már napok óta úgy érezheti: komoly kihívásokkal szembesül. Van egy rossz hírünk: ez egész októberben kitart azoknak, akiknek ezt rendelte a horoszkópjuk. Persze épp a kihívások azok, amik erősebbé tesznek minket, nem igaz? De hogy kikről is van szó? Eláruljuk!

Három csillagjegyet alaposan megdolgoztat az október Fotó: Fotó: Shutterstock

Októberi horoszkóp: Csillagjegyek, akiket a hónap kemény feladatok elé állít

Kos

Október a Kosok számára valamilyen rejtett (és nem túl szép) igazság felszínre kerüléséről szól majd. Vagy magukban fedeznek fel egy olyan szegletet, amit eddig igyekeztek a lehető legmélyebbre ásni, vagy másról derül ki valami, annyi bizonyos: a jegy szülöttei ezt követően nem csak magukat és a környezetüket fogják más színben látni, de azt is merre tartanak, illetve merre kellene tartaniuk az életben. Kellemes lesz? Aligha. Hasznos? Mindenképp! Jobb tisztán látni, mégha az fájdalommal is jár, mint a sötétben tapogatózni. A Kosok feladata, hogy alaposan meggyászolják a korábbi életüket, így tudnak ugyanis csak továbblépni novembertől egy új, tisztább életbe.