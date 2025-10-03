Ennek a 3 csillagjegynek lesz a legszerencsésebb az október - kitálaltak az asztrológusok!

Szakértő asztrológusok szerint 3 csillagjegy számára különösen áldásos időszak lesz 2025 októbere. Míg a kozmosz sokszor kiszámíthatatlan, most ezek a jegyek különleges támogatást és ígéretes lehetőségeket élvezhetnek, legyen szó szerelemről, karrierről vagy önfejlesztésről.

Erre a 3 csillagjegyre vár a szerencse

Kos

A Kosok végre elengedhetik mindazt, ami eddig visszatartotta vagy kiábrándította őket. Október 7-én telihold lesz a jegyükben, amely egy hosszabb, zavaros időszak lezárását jelzi.

A következő két hét a megtisztulás és felszabadulás ideje lesz: búcsút inthetsz az önszabotázsnak és azoknak a korlátozó mintáknak, amelyek eddig háttérbe szorítottak a saját történetedben. Ettől a ponttól kezdve intuitívabb, bölcsebb döntéseket hozhatsz, és nagyobb magabiztossággal haladhatsz előre céljaid felé.

Mérleg

Október 13-án a Vénusz, a szerelem, szépség és kapcsolatok bolygója, belép a Mérleg jegyébe, ahol igazán otthon érzi magát. Ez sugárzó aurát kölcsönöz neked, és kivételes lehetőségeket teremt arra, hogy kapcsolataidban és megjelenésedben is ragyogj.

Ha szeretnél szívességeket kérni, most a legjobb időszak erre. Szívesen flörtölnél vagy romantikus kapcsolatba bonyolódnál? Használd természetes bájaidat, most nagy eséllyel eléred, amit és akit szeretnél. Fogadd el a figyelmet és kedvességet, amit kapsz.

Skorpió

Ebben a hónapban a figyelem középpontjába kerülsz, a kozmosz most téged támogat magabiztossággal, ambícióval és bátorsággal. Ez az energia segít abban, hogy határozottabban képviseld magad, és komolyabban vegyenek céljaid elérésében.

Intelligensnek, dinamikusnak és tanulékony vezetőnek látnak mások, ezért egyre többen keresik majd a társaságodat, tanácsaidat. A beszélgetések és egyeztetések rendre a javadra fordulnak, ami új lehetőségeket, több elismerést és még nagyobb láthatóságot hozhat számodra.