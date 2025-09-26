RETRO RÁDIÓ

Ezeknek a csillagjegyeknek szerencsét hoz a Skorpió Hold!

Nagy változásokat hozhat a péntek! A napi horoszkóp szerint az Univerzum most hatalmas szerencsét hozhat néhány csillagjegy számára.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 08:00
csillagjegy univerzum horoszkóp

2025. szeptember 26-án a napi horoszkóp szerint a Skorpió Hold energiái lesznek ránk hatással, amely néhány csillagjegy számára igazi áldást hozhat.

A napi horoszkóp szerint a Skorpió Hold energiái igazi áldást hozhat néhány csillagjegy számára.
A napi horoszkóp szerint a Skorpió Hold energiái igazi áldást hozhat néhány csillagjegy számára – Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik - illusztráció

Napi horoszkóp: A Skorió Hold így hat ma ránk

Kos
Ma különösen ösztönösen érzi, mikor kell cselekednie, és mikor jobb várnia. A Skorpió Hold segít, hogy tisztábban lássa mások valódi szándékait, ami most előnyére válhat. A Jupiter szerencsét hozhat pénzügyekben vagy egy váratlan lehetőségben.

Bika
A Skorpió Hold ma a kapcsolataira irányítja a figyelmét: jobban megérezheti, mit érez a másik fél, és ez segíthet tisztázni félreértéseket. A Szaturnusz stabilitást ad: most rájöhet, kire támaszkodhat hosszú távon. Az esti Nyilas Hold oldja a feszültséget.

Ikrek
Ma különösen érzékenyen reagál mások szavaira, és a Skorpió Hold abban segít, hogy a sorok között is olvasson. A Jupiter szerencsés fordulatot hozhat a munkájában, akár egy gyors megoldás vagy váratlan támogatás formájában.

Rák
A Skorpió Hold ma szenvedélyessé és mély érzelművé teszi: szinte szívből érez rá mások gondolataira. A Jupiter támogató sugallata kreatív lehetőséget vagy örömteli fordulatot hozhat a gyerekekkel, hobbival vagy szerelemmel kapcsolatos ügyekben.

Oroszlán
A Jupiter szerencsés fordulatot jelezhet egy ingatlan-, családi vagy otthoni ügyben. A Szaturnusz pedig stabil alapokat kínál: most könnyebben láthatja, mibe érdemes energiát fektetnie. Az esti Nyilas Hold játékosságot és könnyedséget hoz: a nap végén felszabadultan mosolyoghat.

Szűz
A Skorpió Hold ma kiemeli a kommunikációját: szavai most mélyebben hatnak másokra. A Jupiter szerencsés hírt vagy váratlan lehetőséget hozhat, akár tanulásban, akár utazásban. A Szaturnusz segít, hogy ne aprózza szét magát: most rájöhet, miben kell hosszú távon kitartónak lennie.

Mérleg
A Skorpió Hold ma az anyagi biztonságára és értékeire irányítja a figyelmét. A Jupiter kedvező fényszöge váratlan anyagi szerencsét vagy megoldást jelezhet. Este a Nyilas Hold inspirálja, hogy beszélgessen, tanuljon vagy új információkat keressen.

Skorpió
A Hold ma a jegyében jár, így rendkívül erős megérzésekkel és magnetikus erővel rendelkezik. A Jupiter szerencsét hozhat személyes ügyekben: valaki támogathatja, vagy egy régi akadály hirtelen elhárulhat.

Nyilas
Napközben a Skorpió Hold befelé fordítja: erősebbek a megérzései, és jobban hallhatja a belső hangját. A Jupiter szerencsés fordulatot hozhat a lelkében: megértést, gyógyulást, vagy egy terhet, amit sikerül letennie.

Bak
A Skorpió Hold ma a barátaira és közösségi kapcsolataira irányítja a figyelmet. Könnyebben megérezheti, ki az, aki valóban ön mellett áll. Az esti Nyilas Hold inkább a pihenést és elvonulást hozza, jóleshet majd kicsit befelé figyelnie.

Vízöntő
A Jupiter szerencsés fordulatot jelezhet a munkájában: akár egy ajánlat, akár egy váratlan segítség jöhet. A Szaturnusz abban segít, hogy kitartó maradjon, és a hosszú távú céljaira koncentráljon. Este a Nyilas Hold barátokat, közösséget és vidám találkozásokat hoz.

Halak
Ma a Skorpió Hold kinyitja ön előtt a belső bölcsesség kapuit: megérzései nagyon pontosak. Este, amikor a Hold a Nyilasba lép, nagyobb szabadságot érezhet, és inspiráltabb lesz a jövőt illetően. A jókedvet biztosra veheti a mai nap!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu