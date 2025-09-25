RETRO RÁDIÓ

A Skorpió Hold hatása szerelemmel kecsegtetett ezen csillagjegyeknek

A Skorpió Hold meghatározó jelenléte váratlan emberek felbukkanását és a szerelmet is elhozhatják a következő csillagjegyekben születetteknek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.25. 08:00
Skorpió Hold szerelem horoszkóp

Meglepő fordulatokat tartogat neked a mai nap. A Skorpió Hold elhozhatja a rég várt szerelmet is.

Skorpió Hold
Skorpió Hold sorsszerűen hat ma Fotó: freepik.com / Illusztráció

Kos
Ma a Skorpió Hold energiája mélyen hat a lelkére, és egy-egy találkozás szinte sorsszerűen sodorhat az útjába valakit. Ha egyedülálló, egy röpke pillantás vagy beszélgetés is izgalmas flörtöt rejthet.

Bika
A Hold és a Vénusz szextilje ma kellemes meglepetéseket hozhat a kapcsolataiban. Lehet, hogy egy régóta várt üzenet érkezik, vagy valaki váratlanul közelebb kerül önhöz. Ha egyedülálló, a csillagok támogatják, hogy egy rövid, de izgalmas flörtbe keveredjen.

Ikrek
Csütörtökön az intuíciója különösen erős, hála a Skorpió Holdnak és a Vénusz támogató hatásának. Sorsszerű találkozások, váratlan beszélgetések várhatók, amelyek felkavarhatják az érzéseit. Egy váratlan lehetőséget könnyen a maga javára fordíthat.

Rák
A Skorpió Hold a mély érzelmekre és rejtett vágyakra világít rá ma. Lehet, hogy egy baráti vagy üzleti kapcsolatban sorsszerű fordulatot tapasztal. A Mars a Skorpióban elszántságot ad: ne féljen cselekedni, ha a belső hangja helyesnek mutatja az irányt. A megérzései különösen élesek.

Oroszlán
A Skorpió Hold energiája a szenvedélyére és a belső erejére helyezi a fókuszt. A gyors reagálás és a ravasz ötletei ma különösen hasznosak lesznek, például a karrierben vagy a pénzügyekben. Váratlan pénz állhat a házhoz.

Szűz
Csütörtökön a Hold és a Vénusz mély érzelmi és szellemi kapcsolódásokat hozhat. A Mars a Skorpióban erősíti az elszántságát: ha valamit a szíve mélyén helyesnek érez, lépjen bátran. A megérzései ma rendkívül élesek, figyeljen rájuk, mert segítenek a helyes döntések meghozatalában.

Mérleg
A Nap a jegyében ragyog, így különösen támogat minden kezdeményezését és személyes célját. A Skorpió Hold mély érzelmi rétegeket érint, ami segít tisztábban látni a kapcsolataiban rejlő lehetőségeket. Váratlan találkozások, beszélgetések hozhatnak inspiráló gondolatokat.

Skorpió
Ma a Mars és a Hold is a jegyében jár, így az energia és az elszántság szinte pezseg önben. Ha megszólal valamivel kapcsolatban a belső hang, akkor hallgass rá, mert könnyen rávezetheti a sikeres lépésekhez. Ha valamit elhatároz, ne állítsa meg semmi, az energiája révén ma minden akadály leküzdhető.

Nyilas
A Skorpió Hold ma a belső világára és a rejtett lehetőségekre világít rá. A Szűz Vénusz pedig leföldelt energiákat hoz: most különösen racionálisan és józanul tud dönteni érzelmi kérdésekben és pénzügyi helyzetekben is. Ez az energia lehetővé teszi, hogy tisztán lássa a lehetőségeket.

Bak
A Mars Skorpióban támogatja a kitartását: ha valamit elhatároz, képes következetesen végigvinni. A nap során több lehetőség is adódhat, hogy kombinálja a gyors észjárását, a logikáját és az intuícióját, és ez az összhang ma különösen kedvező.

Vízöntő
A Skorpió Hold segíti, hogy felismerje azokat a lehetőségeket, amelyeket korábban nem vett észre. A Vénusz már a Szűz jegyében jár, ami leföldelt energiákat hoz: racionális és józan döntéseket tud hozni. Érdemes nyitottnak lenni a váratlan lehetőségekre és találkozásokra.

Halak
A Vénusz már a Szűz jegyében jár, ami stabil és földelt energiát ad, kiegyensúlyozottá tesz. Ami pedig extrán kedvező önnek, az a Skorpió Hold és a Mars. A lehetőségei és a vágyai szinkronban vannak. Csütörtökön teljesülhet egy régi vágya!


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu