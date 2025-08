A Skorpió Hold nagy nehézséget okozhat ennek a három csillagjegynek!

Kos

Ma igazán próbára teheti a nap. Mintha mindenki egyszerre keresné meg, és önnek kellene megmenteni a világot, vagy legalábbis a munkahelyi káoszt. A Skorpió Hold érzékenyebbé teheti, a bizalmatlanság is bejátszhat, pedig sokszor csak a megérzései szólnak. Délutántól viszont jön a fellélegzés!



Bika

A Vénusz, az ön uralkodó bolygója, most már a Rák jegyében jár, ami igazán szívmelengető hatás. Egész nap érezheti, hogy jó lenne közelebb kerülni valakihez – akár fizikailag, akár lelkileg. A Skorpió Hold felerősítheti a konfliktusokat, ha nem figyel. Estére azonban kisimul minden, a Jupiter trigonja igazi nyári varázslatot hozhat.



Ikrek

Ez a péntek olyan lehet, mintha egy gyorsított filmen élne – rengeteg impulzus, sokféle ember, és közben próbálja kihámozni, mi a valós és mi az, amit a bizalmatlanság sugall. Délutántól már kisimulnak a dolgok, jöhet a jól megérdemelt nyári esti lazítás.



Rák

A Vénusz belépett az ön jegyébe – ez olyan, mintha egy puha, meleg takaróval burkolnák be lelkileg. Különösen érzékeny lehet, de most ez inkább előnyt jelent. A Skorpió Hold miatt néha gyanakvóvá válhat, pedig a megérzései most különösen élesek. Ne bonyolítsa túl a dolgokat!



Oroszlán

Pörög, csillog, és közben valami belső feszültség is dolgozhat önben, amit nehéz megfogalmazni. A Hold az elfojtott érzéseket mozgathatja meg. A Vénusz most segíthet a harmónia megtalálásában. Estére jön a lelki béke, sőt, talán valaki mosolyt is csal az arcára.



Szűz

Ma könnyen elveszhet a részletekben, miközben próbál mindenkinek megfelelni. A Vénusz segíti, hogy érzékenyebben reagáljon másokra, és ezzel közelebb is kerülhet valakihez. A Skorpió Hold viszont beindíthatja a túlzott elemzést… Este már könnyedebb a hangulat.



Mérleg

Lehet, hogy ma komoly döntések elé kerül, de ne hagyja, hogy a Skorpió Hold félelmekkel árassza el. Hallgasson a megérzéseire, és este már minden a helyére kerülhet – akár egy gyertyafényes vacsora formájában.



Skorpió

A Hold az ön jegyében jár, és ez mindig erőteljes hatás, de ma különösen. Mélyen érez, gyorsan reagál, és nehéz lehet különválasztani az intuíciót az aggodalomtól. A Vénusz segíthet abban, hogy közelebb engedje magához azokat, akik valóban fontosak.