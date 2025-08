Hoppá! Valótlanságokat állítanak egy rendőri intézkedésről? Maga a rendőrség reagált

A rendőrségi közlemény közzététele után a hvg.hu újságírója egy sajátos hangvételű cikkben, a tényeket elferdítve próbálta negatív színben feltüntetni a rendőröket, burkoltan azt sugallva, hogy az intézkedés szabálytalan volt.

Nos! Az általa írtakkal ellentétben senki nem térdelt órákon keresztül megbilincselve, sőt bilincs nélkül sem. Az érintettek előállítása és szállítása a jogszabályokban előírtak szerint történt, sérülés senkin nem keletkezett. A szigetről a rendőrségi motorcsónakban mindenkiről levették a bilincset, úgy vitték őket a vízpartra, ahonnan a járőrök, autóval vitték tovább őket a rendőrség épületébe. Az intézkedés ellen sem élt panasszal egyikük sem… márpedig erre az intézkedés alá vontnak van joga, nem pedig az újságírónak.

A kábítószer fogyasztását és terjesztését hazánkban jogszabályok tiltják! A rendőrség ezeket a szabályokat – ahogyan eddig is tette – a jövőben is be fogja tartatni és a bűncselekmény elkövetőivel szemben a törvények adta keretek között fog fellépni. Még akkor is, ha ez egyesek nem tetszését váltja ki.