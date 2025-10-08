Bicskát rántott, hogy megvédje édesapját – Rékasi Károly fia ösztönösen reagált

Rékasi Károly és fia, Rékasi Zsigmond a LélekKözösség Peller Mariannal című műsorban mesélt kapcsolatukról, családi örökségükről és a védelem fontosságáról. Az adás során kiderült, hogy a családban generációkon átível a hűség és a bátorság – még ha ez olykor meggondolatlannak is tűnhet.

Rékasi Károlyt megdöbbentette, amikor kisfia berúgta az ajtót (Fotó: Nagy Zoltán)

Rékasi Károly fia felfegyverkezve érkezett

Sok szülő számára ijesztő, de egyben megható élmény, amikor gyermeke minden eszközzel próbálja megvédeni őt. Rékasi Károly sem felejti el azt a pillanatot, amikor kisfia, Zsigmond, bicskát ragadva rontott be a házuk alagsori konditeremébe, mert azt hitte, apja bajban van.

Rékasi Károly filmek és sorozatok népszerű szereplőjeként sokat dolgozott otthonról, így kezdődött ez a történet is.

Éppen egy előadáshoz vettünk fel hangokat lent a ház konditermében. Volt, hogy üvöltöznöm kellett a felvételhez, mire egyszer csak kivágódott a konditerem ajtaja. Zsigmond állt ott, a kezében két bicska – az egyik a sajátja volt, a másikat valahonnan gyorsan összeszedte – és jött megvédeni az apját

– idézte fel a mai napig tartó döbbenettel, de még mindig meghatottan Rékasi Károly. A kisfiú akkor még óvodás volt, legfeljebb hatéves. Odafent hallotta, hogy apja kiabál, és bár tudta, hogy valami színdarabhoz készül a felvétel, ösztönösen cselekedett.

Ha édesapa bajban van, akkor meg kell védeni, gondolta Zsigmond. Ez a mentalitás nagyon emlékeztet az apámra – Tati sem ismert félelmet, ha az igazságról volt szó

– tette hozzá a színész.

Rékasi Zsigmond nem tagadja, az igazságérzete világ életében hajtotta őt (Fotó: Polyák Attila)

Elemi ösztönből jön

A bátorság és védelmező ösztön azóta is jellemzi Zsigmondot. Felnőttként saját biztonsági vállalkozást vezet, Rékasi Zsigmond cége személyvédelemmel, biztonságtechnikával és nyomozással foglalkozik.

Elemi szinten része Zsigmondnak, hogy a szeretteiért kiáll, és nincs olyan határ, amit ne lépne át, ha védenie kell valakit

– meséli büszkén az édesapa.

Nem véletlen tehát, hogy ma már Rékasi Zsigmond testőr cége elismert a szakmában, hiszen ez a mentalitás mondhatni korán előrevetítette, milyen hivatás felé sodorja majd az élet.

A beszélgetés másik megható pillanata az volt, amikor szóba került, mennyire hasonlít egymásra Rékasi Károly fia, Zsigmond és a színész édesapja, holott soha nem találkoztak.

Nemcsak külsőleg, de gesztusaiban, reakcióiban is a nagyapjára emlékeztet. Mintha valami láthatatlan szál kötné össze őket

– mondta el a színész.

Úgy tűnik, hogy a Rékasi család egy olyan védőburok és hely, ahol a védelem, az igazság nemcsak szavak, hanem ösztönös, generációról generációra öröklődő értékek.