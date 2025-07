Tíz évre a halál kapujától – Rékasi Károly megtörte a csendet

Rékasi Károly, elismert színész és szinkronszínész, tíz év után részletesen és őszintén mesélt arról a napról, amikor kis híján az életét vesztette. A MotoCafe podcast vendégeként nemcsak a motorozás iránti szenvedélyéről, hanem a testi és lelki újjáépülés hosszú éveiről is megrendítő őszinteséggel beszélt.

Rékasi Károly ma már könnyeden, mosolygva meséli a hátborzongató történetet (Fotó: Mediaworks archív)

Rékasi Károly élete egy másodperc alatt kerékbe tört

Rékasi Károly fiatalon zúgott bele abba az életérzésbe, amit csak a motorok szerelmesei ismernek. Szemében még ma is, amikor meghallja a motorok hangját vagy megérzi a benzin illatát, gyermeki lelkesedés és rajongás tükröződik.

Én hallatlanul megfertőződtem, mert csodálatos élményeket éltem meg motorozás közben. Szívem-lelkem szerint most is motoroznék, pláne amikor berobban a tavasz, mindennek illata van, gyönyörű fénye van és benne vagy a világban, a szabadságban - én ezt kaptam a motorozástól. Amikor látom ezeket a gépeket, jönnek vissza az emlékek, a kanyarok, amikor habzsoltam a környezetet

– meséli a színész, akinek a motor nemcsak közlekedési eszköz, hanem életérzés volt.

Aztán jött az éppen 10 évvel ezelőtti tragikus nap, ami mindent megváltoztatott. Rékasi Károly balesete 2015 júniusának utolsó napján történt, egy rutinos előzés közben. Egy autós nem jelezte kanyarodási szándékát, amikor Károly éppen előzésbe kezdett, így a jármű hátuljának csapódott. Az ütközés következtében átrepült az autón, majd a kereszteződés másik oldalán ért földet.

Ebből semmire nem emlékszem. Addig van meg, hogy néztem hátra, kitettem az irányjelzőt, belekezdtem az előzésbe – és ennyi.

Mire a mentők kiérkeztek, állapota életveszélyes volt, a klinikai halál állapotából hozták vissza.

Nem adtam igazán életjelet, amikor kiértek a mentősök, s az újraélesztés után latinul kezdtem beszélni folyékonyan – soha nem tanultam latinul

– mesélt érdekes élményeiről.

Hosszú időn át az intenzív osztályon ápolták a Honvédkórházban. A sérülései elképesztően súlyosak voltak: „Az egyik lábam 6,5 centivel lett rövidebb, amit először konzerv csonttal pótoltak, majd a csípőlapátból vettek ki egy darabot, hogy tovább pótolják a hiányt.” A felépülés évekig tartott, összesen hét év kellett, mire újra talpra tudott állni – fizikailag is, lelkileg is. Ez idő alatt két csípőprotézis-beültetésen is átesett.