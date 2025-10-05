Titokzatos házat találtak a Balatonnál, félelmetes, ami ott történt– Fotók!

Feltörtek az emlékek a XVI. kerületről, titokzatos helyre merészkedtek az urbexesek, már a hajléktalanok sem bírják azt, amit Karácsony Gergely művel. Mutatjuk a hét top5 cikkét a Metropolon!
Múltidéző utazásra hívta a héten a Metropol az olvasóit. Lapunk top5 legolvasottabb cikke közül az első helyet egy galéria nyerte el. Mutatjuk Budapest Lilaakác közét!
Van valami varázslatos abban, amikor egy kopottas, sarkán kissé tépett képet fotón pihen az emberi tekintetet, azon tűnődve: milyen lehetett abban a korban élni, amikor a kép készült? A XVI. kerület retró képein keresztül repítettük el a Metropol olvasóit évtizedekkel korábbra. Fedezd fel Árpádföld, Mátyásföld, Sashalom, Cinkota és Rákosszentmihály retró hangulatát!
Sok helyen járt már a LoneWanderer nevű, titokzatos urbexes csapat, ahol köddé váltak az adott hely lakói. A top 5 második legolvasottabb cikke szintén múltidéző volt: az ubexes csapat egy titokzatos múltú, elhagyatott üdülőházra bukkantak a Balatonnál. Rejtély, hogy mégis mi történt a ház lakóival, de az biztos, hogy ott megállt az idő. A falakon pókhálók lógtak, a padlót megülte a por.
Katasztrofális állapotok uralkodnak Budapest ma legnépszerűbbnek számító hajléktalanszállóján. A Metropolnak a hajléktalanok megtörték a csendet és nyíltan beszéltek róla, hogy mennyire nehéz sorsuk van a szállón: ki oda belép, felhagy minden reménnyel, hogy jobb lesz odabent. Az állapotok szörnyűek, állítják a hajléktalanok lapunknak. Poloskák, marakodás az ételen…. Karácsony Gergely pedig csak széttárt kézzel nézi, mi folyik a városban.
A titokzatos alak biciklivel bóklászik a Pest vármegyei Monorierdőn és gusztustalan dolgot művel a helyi nőkkel. Már hosszú idő óta, kerékpározás közben fogdossa meg őket, egészen pontosan a feneküket. Tette után rendszerint meglép. Információink szerint nem egyszer megesett az is, hogy az illető gond nélkül elhaladt a kiszemelt áldozat mellett, majd váratlanul visszafordult és kanyarodás közben markolta meg a nők fenekét.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban közölte, hogy döntött a kormány az ANTIFA terrorszervezetté nyilvánításáról, azonban úgy látszik, hogy nem mindenki szeretne békés fővárost. Vannak, akik szerint az ANTIFA szükséges, és ennek jelét is adták: egy provokatív graffitivel, amelyet a Duna mentén festettek föl. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy nincs helye a vandalizmusnak és az erőszaknak Budapesten.
