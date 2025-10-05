Titokzatos házat találtak a Balatonnál, félelmetes, ami ott történt– Fotók!

Múltidéző utazásra hívta a héten a Metropol az olvasóit. Lapunk top5 legolvasottabb cikke közül az első helyet egy galéria nyerte el. Mutatjuk Budapest Lilaakác közét!

A Top 5 legolvasottabb cikke visszarepít Téged is a múltba. Készen állsz a különleges utazásra? / Fotó: Fortepan / Nasztanovics Ferenc

Retró képeken Budapest

Van valami varázslatos abban, amikor egy kopottas, sarkán kissé tépett képet fotón pihen az emberi tekintetet, azon tűnődve: milyen lehetett abban a korban élni, amikor a kép készült? A XVI. kerület retró képein keresztül repítettük el a Metropol olvasóit évtizedekkel korábbra. Fedezd fel Árpádföld, Mátyásföld, Sashalom, Cinkota és Rákosszentmihály retró hangulatát!

Mindenki eltűnt

Sok helyen járt már a LoneWanderer nevű, titokzatos urbexes csapat, ahol köddé váltak az adott hely lakói. A top 5 második legolvasottabb cikke szintén múltidéző volt: az ubexes csapat egy titokzatos múltú, elhagyatott üdülőházra bukkantak a Balatonnál. Rejtély, hogy mégis mi történt a ház lakóival, de az biztos, hogy ott megállt az idő. A falakon pókhálók lógtak, a padlót megülte a por.

Elhagyatott üdülő a Balatonon / Fotó: Lone Wanderer – urbexes

Kerülik a hajléktalanok a szállót

Katasztrofális állapotok uralkodnak Budapest ma legnépszerűbbnek számító hajléktalanszállóján. A Metropolnak a hajléktalanok megtörték a csendet és nyíltan beszéltek róla, hogy mennyire nehéz sorsuk van a szállón: ki oda belép, felhagy minden reménnyel, hogy jobb lesz odabent. Az állapotok szörnyűek, állítják a hajléktalanok lapunknak. Poloskák, marakodás az ételen…. Karácsony Gergely pedig csak széttárt kézzel nézi, mi folyik a városban.

A hajléktalan állítja, korábban poloska csípte meg a szállón / Fotó: Metropol

Fenékfogdosó fantom

A titokzatos alak biciklivel bóklászik a Pest vármegyei Monorierdőn és gusztustalan dolgot művel a helyi nőkkel. Már hosszú idő óta, kerékpározás közben fogdossa meg őket, egészen pontosan a feneküket. Tette után rendszerint meglép. Információink szerint nem egyszer megesett az is, hogy az illető gond nélkül elhaladt a kiszemelt áldozat mellett, majd váratlanul visszafordult és kanyarodás közben markolta meg a nők fenekét.

Nem bírják ki, provokálnak

Orbán Viktor miniszterelnök korábban közölte, hogy döntött a kormány az ANTIFA terrorszervezetté nyilvánításáról, azonban úgy látszik, hogy nem mindenki szeretne békés fővárost. Vannak, akik szerint az ANTIFA szükséges, és ennek jelét is adták: egy provokatív graffitivel, amelyet a Duna mentén festettek föl. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy nincs helye a vandalizmusnak és az erőszaknak Budapesten.