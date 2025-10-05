RETRO RÁDIÓ

Titokzatos házat találtak a Balatonnál, félelmetes, ami ott történt– Fotók!

Feltörtek az emlékek a XVI. kerületről, titokzatos helyre merészkedtek az urbexesek, már a hajléktalanok sem bírják azt, amit Karácsony Gergely művel. Mutatjuk a hét top5 cikkét a Metropolon!

Szerző: E. R. A.
Létrehozva: 2025.10.05. 15:30
top5 urbexes vandalizmus Szentkirályi Alexandra Budapest

Múltidéző utazásra hívta a héten a Metropol az olvasóit. Lapunk top5 legolvasottabb cikke közül az első helyet egy galéria nyerte el. Mutatjuk Budapest Lilaakác közét!

top5
A Top 5 legolvasottabb cikke visszarepít Téged is a múltba. Készen állsz a különleges utazásra? / Fotó: Fortepan / Nasztanovics Ferenc

Retró képeken Budapest

Van valami varázslatos abban, amikor egy kopottas, sarkán kissé tépett képet fotón pihen az emberi tekintetet, azon tűnődve: milyen lehetett abban a korban élni, amikor a kép készült? A XVI. kerület retró képein keresztül repítettük el a Metropol olvasóit évtizedekkel korábbra. Fedezd fel Árpádföld, Mátyásföld, Sashalom, Cinkota és Rákosszentmihály retró hangulatát!

Mindenki eltűnt

Sok helyen járt már a LoneWanderer nevű, titokzatos urbexes csapat, ahol köddé váltak az adott hely lakói. A top 5 második legolvasottabb cikke szintén múltidéző volt: az ubexes csapat egy titokzatos múltú, elhagyatott üdülőházra bukkantak a Balatonnál. Rejtély, hogy mégis mi történt a ház lakóival, de az biztos, hogy ott megállt az idő. A falakon pókhálók lógtak, a padlót megülte a por.

Elhagyatott üdülő a Balatonon / Fotó: Lone Wanderer – urbexes

Kerülik a hajléktalanok a szállót

Katasztrofális állapotok uralkodnak Budapest ma legnépszerűbbnek számító hajléktalanszállóján. A Metropolnak a hajléktalanok megtörték a csendet és nyíltan beszéltek róla, hogy mennyire nehéz sorsuk van a szállón: ki oda belép, felhagy minden reménnyel, hogy jobb lesz odabent. Az állapotok szörnyűek, állítják a hajléktalanok lapunknak. Poloskák, marakodás az ételen…. Karácsony Gergely pedig csak széttárt kézzel nézi, mi folyik a városban.

top5
A hajléktalan állítja, korábban poloska csípte meg a szállón / Fotó: Metropol

Fenékfogdosó fantom

A titokzatos alak biciklivel bóklászik a Pest vármegyei Monorierdőn és gusztustalan dolgot művel a helyi nőkkel.  Már hosszú idő óta, kerékpározás közben fogdossa meg őket, egészen pontosan a feneküket. Tette után rendszerint meglép. Információink szerint nem egyszer megesett az is, hogy az illető gond nélkül elhaladt a kiszemelt áldozat mellett, majd váratlanul visszafordult és kanyarodás közben markolta meg a nők fenekét. 

Nem bírják ki, provokálnak

Orbán Viktor miniszterelnök korábban közölte, hogy döntött a kormány az ANTIFA terrorszervezetté nyilvánításáról, azonban úgy látszik, hogy nem mindenki szeretne békés fővárost. Vannak, akik szerint az ANTIFA szükséges, és ennek jelét is adták: egy provokatív graffitivel, amelyet a Duna mentén festettek föl. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy nincs helye a vandalizmusnak és az erőszaknak Budapesten. 

top5
Felirattal üzentek az Antifát támogató vandálok. Fotó: Szentkirályi Alexandra

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
