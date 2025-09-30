Fenékfogdosó fantom zaklatja a nőket Monorierdőn, undorító, amit művel

Pofátlan és ijesztő férfi dúlta fel a Pest vármegyei Monorierdő békés nyugalmát. Egy biciklivel bóklászó fantom ugyanis gusztustalan dolgot művel a helyi nőkkel: már hosszú idő óta kerékpározás közben fogdossa meg őket, egészen pontosan a feneküket. Tette után rendszerint meglép...

A fantom kerékpárral kószál Monorierdőn, ahol gyalogos nőket fogdos meg tekerés közben. Tette után mindig elhajt, így eddig nem tudták elkapni

Bicikliről fogdossa a nőket a pofátlan fantom Monorierdőn

Lapunk úgy értesült, hogy a középkorú férfi már hónapok óta zaklatja a nőket, taktikája mindig ugyanaz: felszerelt, megpakolt biciklijével elteker mellettük, majd suhanás közben megfogja a feneküket. Információink szerint nem egyszer megesett az is, hogy az illető gond nélkül elhaladt a kiszemelt áldozat mellett, majd váratlanul visszafordult és kanyarodás közben markolta meg a nők fenekét.

Nem csoda, hogy a helyiek közül már többen is kiakadtak, a fenékfogdosó fantomról már az is hallott, aki nem találkozott vele.

Nem volt hozzá "szerencsém", de már hallottam róla. Nem is egy nő volt, akit megfogdosott, aztán tovább hajt, a füle botját sem mozdítja. Nem tudom, hogyan nem agyalták még meg, mert ez nem csak undorító, de pofátlan is

- mesélte egy helyi nő. Úgy tudni, hogy a középkorú férfi a környéken élhet, de abban nem biztosak, hogy helybeli - mint mondták, megeshet, hogy nem is itt él, csak ide jár, hogy kiélje mocskos fantáziáját a nőkön. A férfi nem ugyanazon az útvonalon jár, a település különböző utcáin tűnik fel, de mindig ugyanazzal a rozoga, elöl és hátul is alaposan megpakolt kerékpárral hajt át Monorierdőn. Nemcsak a nők, de a férfiak is alaposan kiakadtak rá, így most azt szeretnék, ha valaki rajtaütne a férfin.

Ha jól tudom, az a gond, hogy mindig gyalogost szemel ki magának, ő meg kerékpárral van, gyorsan elhajt, miután megfogdosott egy nőt. Ezért még nem tudták elkapni és kérdőre vonni. Talán már a rendőrségnek is szólni kellene

- vélekedett a nő.