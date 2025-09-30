Itt a toplista: Tízből egy hajléktalan menne be, brutális állapotok a legrosszabb szállón

Kevesen gondolnák, de a hajléktalanok rangsorolják maguk között a szállókat. A Metropol stábja még a fagyok beköszönte előtt járt utána annak, melyik az a hajléktalanszálló, ahová legszívesebben bemennek a fedél nélküliek, és melyik az, ahová „lóval” sem lehet behúzni őket. Utóbbiban ugyanis embertelen körülmények és lesújtó helyzet várja őket.

Ezt a fedél nélküli férfit egy poloska csípte meg az egyik fővárosi hajléktalanszállón Fotó: Metropol

Rangsorolják a hajléktalanszállókat a fedél nélküliek

Az elmúlt években egyre katasztrofálisabbá vált a hajléktalanhelyzet, de Karácsony Gergely csak széttárja a kezét és a hajléktalanok jogaira hivatkozva magukra hagyja őket az utcán, ahol egyébként inkább tartózkodnak ellátatlanul, mint a hajléktalanszállók némelyikében.

Én, amikor bent voltam az Alföldibe, belázasodtam a sok poloskacsípéstől

– mesélte az egyikük a stábunknak.

A Fidesz éppen ezért vitte a Fővárosi Közgyűlés elé még tavaly, hogy az önkormányzat mérje fel a helyzetet és haladéktalanul vizsgálja felül a hajléktalan-ellátó rendszert. Csakhogy a baloldali többségű testület leszavazta a kezdeményezést, így minden maradt a régiben. Legutóbb pedig, a fővárosi kormányhivatal végzett vizsgálatot, és Sára Botond főispán kezdeményezett egyeztetést Karácsony Gergellyel, a fővárosi hajléktalanok helyzetének rendezése érdekében. A kormányhivatal szerint, a főpolgármester törvényi és politikai felelősséggel tartozik a hajléktalanellátásért.

A hajléktalanok között, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) által fenntartott ellátóknak van a legrosszabb híre Fotó: Róka László

A hajléktalanok szerint a fővárosi szállók többségében sok a lopás, nem ritka az erőszak, illetve a kártevők jelenléte sem elhanyagolható.

A legjobbnak főként alapítványi fenntartású szállókat neveztek meg, a többi között az általunk már bemutatott, Misszió Alapítványét Kispesten, ott ugyanis nincs poloska, tiszta pizsamában alhatnak és segítik őket a tanulásban vagy a munkakeresésben is. Egy szépséghibája van csak a kisebb intézménynek, hogy nehéz bejutni. A fővárosi ellátók közül az Előd vagy Szobi utcai is elég jó, több fedél nélküli szerint. A legrosszabb híre a Dankó utcai hajléktalanszállónak van, ezt működteti egyébként az Iványi Gábor – féle MET.

Tízből kilenc hajléktalan úgy nyilatkozott lapunknak, hogy semmi pénzért nem menne be oda, inkább marad télen is az utcán. Mutatjuk miért.

Elképesztő, kibírhatatlan körülmények a Dankó utcában

A megkérdezettek egyöntetűen sorolták a problémákat az Iványi Gábor által működtetett intézményben. Többen említették, hogy tele van csótánnyal és poloskával, és aki egyszer ilyen körülmények között volt, nehezen tér oda vissza.

Bele van sz*rva, és hányva a tusolóba

– mondta a Metropolnak egy fedél nélküli, aki nem csak a higiéniára panaszkodott, hanem többed magával a Dankó utcai, Oltalom Karitatív Egyesület Hajléktalan Szállásán tapasztalható túlzsúfoltságra is.

Az egy 70 fős szálló, legalább 300 emberrel. Ahány ember bemegy, annyi után kapnak pénzt. Szinte mindenhol alszanak emberek

– részletezte tapasztalatait a férfi, aki hozzátette, hogy a zsúfoltság miatt, rendszeres a tülekedés az ételért, sőt – ahogy többed magával fogalmazott – „szinte ökölharc folyik a kajáért”.