Itt a toplista: Tízből egy hajléktalan menne be, brutális állapotok a legrosszabb szállón

Poloskák, marakodás az ételen, kb 70 férőhelyen 300 ember, az adományokat lefölöző szociális munkások. Ilyen ma a legnépszerűtlenebb hajléktalanszálló Budapesten, tudta meg a Metropol a fedél nélküliektől.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 05:00
hajléktalanhelyzet súlyos hiba hajléktalanszálló toplista

Kevesen gondolnák, de a hajléktalanok rangsorolják maguk között a szállókat. A Metropol stábja még a fagyok beköszönte előtt járt utána annak, melyik az a hajléktalanszálló, ahová legszívesebben bemennek a fedél nélküliek, és melyik az, ahová „lóval” sem lehet behúzni őket. Utóbbiban ugyanis embertelen körülmények és lesújtó helyzet várja őket.

Inkább nem mennek be a hajléktalanszállókra a fedél nélküliek
Ezt a fedél nélküli férfit egy poloska csípte meg az egyik fővárosi hajléktalanszállón Fotó: Metropol

Rangsorolják a hajléktalanszállókat a fedél nélküliek

Az elmúlt években egyre katasztrofálisabbá vált a hajléktalanhelyzet, de Karácsony Gergely csak széttárja a kezét és a hajléktalanok jogaira hivatkozva magukra hagyja őket az utcán, ahol egyébként inkább tartózkodnak ellátatlanul, mint a hajléktalanszállók némelyikében.

Én, amikor bent voltam az Alföldibe, belázasodtam a sok poloskacsípéstől

 – mesélte az egyikük a stábunknak. 

A Fidesz éppen ezért vitte a Fővárosi Közgyűlés elé még tavaly, hogy az önkormányzat mérje fel a helyzetet és haladéktalanul vizsgálja felül a hajléktalan-ellátó rendszert. Csakhogy a baloldali többségű testület leszavazta a kezdeményezést, így minden maradt a régiben. Legutóbb pedig, a fővárosi kormányhivatal végzett vizsgálatot, és Sára Botond főispán kezdeményezett egyeztetést Karácsony Gergellyel, a fővárosi hajléktalanok helyzetének rendezése érdekében. A kormányhivatal szerint, a főpolgármester törvényi és politikai felelősséggel tartozik a hajléktalanellátásért.

A hajléktalanok között, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) által fenntartott ellátóknak van a legrosszabb híre Fotó: Róka László

A hajléktalanok szerint a fővárosi szállók többségében sok a lopás, nem ritka az erőszak, illetve a kártevők jelenléte sem elhanyagolható. 

A legjobbnak főként alapítványi fenntartású szállókat neveztek meg, a többi között az általunk már bemutatott, Misszió Alapítványét Kispesten, ott ugyanis nincs poloska, tiszta pizsamában alhatnak és segítik őket a tanulásban vagy a munkakeresésben is. Egy szépséghibája van csak a kisebb intézménynek, hogy nehéz bejutni. A fővárosi ellátók közül az Előd vagy Szobi utcai is elég jó, több fedél nélküli szerint. A legrosszabb híre a Dankó utcai hajléktalanszállónak van, ezt működteti egyébként az Iványi Gábor – féle MET. 

Tízből kilenc hajléktalan úgy nyilatkozott lapunknak, hogy semmi pénzért nem menne be oda, inkább marad télen is az utcán. Mutatjuk miért.

Elképesztő, kibírhatatlan körülmények a Dankó utcában

A megkérdezettek egyöntetűen sorolták a problémákat az Iványi Gábor által működtetett intézményben. Többen említették, hogy tele van csótánnyal és poloskával, és aki egyszer ilyen körülmények között volt, nehezen tér oda vissza.

Bele van sz*rva, és hányva a tusolóba

 – mondta a Metropolnak egy fedél nélküli, aki nem csak a higiéniára panaszkodott, hanem többed magával a Dankó utcai, Oltalom Karitatív Egyesület Hajléktalan Szállásán tapasztalható túlzsúfoltságra is.

Az egy 70 fős szálló, legalább 300 emberrel. Ahány ember bemegy, annyi után kapnak pénzt. Szinte mindenhol alszanak emberek

 – részletezte tapasztalatait a férfi, aki hozzátette, hogy a zsúfoltság miatt, rendszeres a tülekedés az ételért, sőt – ahogy többed magával fogalmazott – „szinte ökölharc folyik a kajáért”.

A hajléktalanok szerint sokan együtt szoktak lenni, mert így biztonságosabb a számukra  Fotó: Metropol

Iványi Gáboréknál megalázóan bánnak a bentlakókkal

A hajléktalanok külön problémaként említették az adományok problémás szétosztását: 

A szociális munkások lefölözik maguknak az adományok javát. A kaját és az adományos ruhákat is kiválogatják

 – hangsúlyozta egy hajléktalan férfi, aki hozzátette azt is, hogy minősíthetetlen stílusban kezelik őket a Dankó utcában.

Némelyik szolgálatos úgy beszél az emberrel, mint a kutyával

 – mesélte felháborodottan. 

A következmények egyértelműek. A hajléktalanok ameddig csak az időjárás engedi, sokan inkább parkokban és az utcákon alszanak. Ez sem számukra, sem a budapestiek számára nem jó.

Kormányhivatal: Emberhez méltó ellátást a hajléktalanoknak!

A kormányhivatal is vizsgálta a Dankó utcai intézményt, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) hajléktalanszállóit. A vizsgálat eredménye nagyban egybe cseng a hajléktalanok által elpanaszolt állapotokkal. Ezek a súlyos hiányosságok a MET két intézményében – a „Fűtött Utca” és az Oltalom Hajléktalanok Központban: 

  • Túlzsúfolt, koszos, szennyes épület. Takarítás, fertőtlenítés hiánya.
  • Elégtelen higiénés feltételek (nincs elég tusoló, nincs meleg víz, kevés tisztálkodószer).
  • A dolgozók létszámának és státuszának tisztázatlansága: A bérek kifizetésének bizonytalansága.
  • Hiányzó munkavállalói dokumentáció.
  • Jelentős közmű- és adótartozások.
  • A hatóság többször adott lehetőséget a MET-nek a hiányosságok kijavítására, de érdemi előrelépés nem történt, a szervezet nem működött együtt megfelelően.

Ezek után a kormányhivatal 2025. szeptember 19-én új hatósági eljárást indított. A MET-nek be kell bizonyítania, hogy működése megfelel a jogszabályoknak. Ha ez sikerül, folytathatja az ellátást. Ha nem, akkor törvény szerint a feladatot a Fővárosi Önkormányzatnak kell átvennie.

 

