Káosszal kezdi Budapest és a közgyűlés az új korszakot: szemrevételezéssel mérik fel a hajléktalanhelyzetet...

Szentkirályi szóvátette, hogy a Fidesz-KDNP frakciójával, illetve annak vezetőjével Karácsony Gergely csak két napja ült le tárgyalni, a közgyűlés előtti egyeztetéssorozat végén. Ugyanakkor a nyár folyamán a főpolgármester a DK-val és a Tisza Párt vezetőjével többször is egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a pozíciókért és hatalomért folytatott marakodásban a kormányközeli frakció nem vesz részt, ők a budapestiekért kívánnak dolgozni, ügyek mentén, és ezt várják a többi képviselőtől is. Ezért javasolta Szentkirályi a főpolgármester jogköreinek korlátozását és a képviselők jogainak visszaadását. Úgy véli, a működés racionalizálása miatt elég lenne összesen két bizottságot fenntartani, Karácsony Gergely azonban négyről beszélt. Végül csupán egyet szüntettek meg. Az is eldőlt, hogy csak egy tanácsnok lesz.