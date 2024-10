Árvíz után így néz ki a Római-part: hegyekben áll a veszélyes hulladék, 10 centis a fertőző iszap

Most is mintát vettünk az iszapból, a vizsgálat eredményére várunk. De sejtjük, mit mutatnak majd ki, hiszen a 2010-es és 2013-as árvíz után is megtettük ezt. Akkor egy grazi nemzetközi laboratóriumban vizsgáltattuk be az iszapot. Mindkét alkalommal kimutatható volt nagyon nagy mértékben az E.coli, tehát a fekáliás, valamint a szalmonella-, azaz hastífusz szennyeződés. Egyértelművé lett számunkra, hogy az árvíz súlyosan fertőzi a közterületeket és a magánterületeket, hiszen emésztőket, dögkutakat, gyárak által szennyezett földet hordhat el és moshat ki, illetve ezeket viszi magával és teszi ki a partra. A grazi labor vezetője felhívta akkor a figyelmünket arra, hogy a baktériumok ezen törzsei akár egy évig is jelen lehetnek, tehát hosszú távú veszélyforrásról van szó!