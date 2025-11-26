RETRO RÁDIÓ

7 csillagjegy számára most hatalmas szerencsét hoz a Vénusz–Jupiter trigon

Mutatjuk, ki számíthat az Univerzum áldására. A napi horoszkóp szerint ők lesznek ma szerencsések.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 07:00
2025. november 26.-án a napi horoszkóp szerint hét csillagjegy most óriási szerencsében részesülhet: kinek a karrierjében, kinek a szerelemben. A Vénusz–Jupiter trigon felpiszkálja ma a szunnyadó szenvedélyt. Könnyen megeshet, hogy néhány jegy ma talál rá az igaz szerelemre!

A napi horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek lesznek ma szerencsések
A napi horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek lesznek ma szerencsések Fotó: Freepik

Napi horoszkóp: november 26.

Kos

Szerdán vagy a következő napokban szerencse érheti valamiben, valószínűleg munka és/vagy pénzügyek terén. A bolygók most azt tanácsolják, hogy ne dicsekedjen a szerencséjével! Sőt, sokkal inkább kezelje diszkréten, tartsa titokban! Az irigy emberekkel ugyanis könnyen meggyűlhetne a baja…

Bika

Mivel a Vénusz a szerelem bolygója is, önt sem fogja hidegen hagyni a szerdai Vénusz–Jupiter trigon. Garantált, hogy fel fogja villanyozni egy vagy több ember. Ezek olykor csak beszédes szemvillanások, olykor flörtölős beszélgetések, máskor szerelmes összebújások. A kérdés csak az, hogy mire és mennyire nyitott.

Ikrek

Szerdán szerencsés, és annak is érzi majd magát. Most valóban átérzi, mennyi mindenért lehet hálás. Néha egészen apró dolgok ezek, amelyek mégis nagyok – és ezek számítanak igazán. Egy dologra azonban vigyáznia kell: a Skorpióban járó Vénusz a megfázás veszélyére hívja fel a figyelmét!

Rák

A Jupiter az ön jegyében jár. A Vénusz–Jupiter trigon olyan művészi tehetséget hozhat ki önben, ami eddig „lappangott”. Önön áll, mit kezd ezzel. Emellett az életkedve, kreativitása és a szexuális élete is kedvezőbb megvilágításba kerül.

Oroszlán

Ne aggódjon, ha ki kell adnia a pénzt, mert ez most olyan költség, amely később meg fog térülni! Valójában mindegy, mire költ: szerencsés fordulat várható. Egy dologra azonban ügyelnie kell: ne legyen merev! Már csak azért se, mert a Skorpió (Vénusz) és az Oroszlán is szilárd jegy, és hajlamosít a fix elképzelésekre.

Szűz

A Jupiter egy olyan jóindulatú embert jelez, aki befolyásán keresztül segíti az ön törekvéseit. Elengedhetetlen, hogy mindenhez bizakodóan álljon hozzá. Mindig jó az optimizmus, de egy ilyen konstellációnál különösen.

Mérleg

Szerdán, vagy a következő napokban szerencse érheti. Ez most a pénz, anyagiak, bevételek területén jelentkezik. Érdemes lenne elgondolkodnia azon, ön hogyan definiálja a szerencsét, és mit jelent az ön számára a kis szerencse (Vénusz), illetve a nagy szerencse (Jupiter).

Skorpió

Tudja, hogy mennyi mindenért lehet hálás. Főleg, ha képes kinyitni a szívét, és erősíteni magában a bizakodást. Ne feledje: rengeteg múlik a hozzáállásán! Ha mosolyog, felemeli a tekintetét, csak jó dolgok történnek önnel. Ilyenkor mágnesként vonzza az embereket.

Nyilas

A Jupiter a Vénusszal trigonba kerülve kísértést jelenthet – különösen szerelmi, erotikus értelemben. Vésse az eszébe: „A hűség nem érzés, hanem döntés.” A Jupiter az ön uralkodó bolygója, és most – illetve a következő napokban – a szerencse több formában is megnyilvánulhat az életében.

Bak

A Vénusz–Jupiter trigon szerint olyan beszélgetésbe csöppenhet bele, amely meglepően barátságos lesz. Egyrészt kiderülhet, hogy több barátja van, mint gondolta. Másrészt az is, hogy népszerűbb, mint hitte. Ennek hatására végre jobban megnyílik – és a szerencse ezen keresztül nyilvánul meg az ön számára.

Vízöntő

A Vénusz–Jupiter fényszög a karrier területére hoz szerencsét. El sem fogja hinni, kitől és mennyi elismerést kap. A kérdés csak az, hogy a büszkesége engedi-e, hogy mindezt elfogadja. A Vénusz, a Kis szerencse bolygója ugyanis csak akkor tud segíteni, ha felismeri ezeket az apró gesztusokat – és él is velük.

Halak

A Vénusz és a Jupiter fényszöge a következő napokban olyan, mint egy svédasztal: odatesz ön elé számtalan alkalmat. Csakis öntől függ, észreveszi-e őket. Ennek tudatában nyissa ki a szemét és a szívét! Szerencsés időszak ez, mert a Vénusz és a Jupiter is szeretné még szerencsésebbé tenni önt. Ebben biztos lehet a kedvező fényszög alapján.

 

