7 csillagjegy számára most hatalmas szerencsét hoz a Vénusz–Jupiter trigon

2025. november 26.-án a napi horoszkóp szerint hét csillagjegy most óriási szerencsében részesülhet: kinek a karrierjében, kinek a szerelemben. A Vénusz–Jupiter trigon felpiszkálja ma a szunnyadó szenvedélyt. Könnyen megeshet, hogy néhány jegy ma talál rá az igaz szerelemre!

A napi horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek lesznek ma szerencsések Fotó: Freepik

Napi horoszkóp: november 26.

Kos

Szerdán vagy a következő napokban szerencse érheti valamiben, valószínűleg munka és/vagy pénzügyek terén. A bolygók most azt tanácsolják, hogy ne dicsekedjen a szerencséjével! Sőt, sokkal inkább kezelje diszkréten, tartsa titokban! Az irigy emberekkel ugyanis könnyen meggyűlhetne a baja…

Bika

Mivel a Vénusz a szerelem bolygója is, önt sem fogja hidegen hagyni a szerdai Vénusz–Jupiter trigon. Garantált, hogy fel fogja villanyozni egy vagy több ember. Ezek olykor csak beszédes szemvillanások, olykor flörtölős beszélgetések, máskor szerelmes összebújások. A kérdés csak az, hogy mire és mennyire nyitott.

Ikrek

Szerdán szerencsés, és annak is érzi majd magát. Most valóban átérzi, mennyi mindenért lehet hálás. Néha egészen apró dolgok ezek, amelyek mégis nagyok – és ezek számítanak igazán. Egy dologra azonban vigyáznia kell: a Skorpióban járó Vénusz a megfázás veszélyére hívja fel a figyelmét!

Rák

A Jupiter az ön jegyében jár. A Vénusz–Jupiter trigon olyan művészi tehetséget hozhat ki önben, ami eddig „lappangott”. Önön áll, mit kezd ezzel. Emellett az életkedve, kreativitása és a szexuális élete is kedvezőbb megvilágításba kerül.

Oroszlán

Ne aggódjon, ha ki kell adnia a pénzt, mert ez most olyan költség, amely később meg fog térülni! Valójában mindegy, mire költ: szerencsés fordulat várható. Egy dologra azonban ügyelnie kell: ne legyen merev! Már csak azért se, mert a Skorpió (Vénusz) és az Oroszlán is szilárd jegy, és hajlamosít a fix elképzelésekre.

Szűz

A Jupiter egy olyan jóindulatú embert jelez, aki befolyásán keresztül segíti az ön törekvéseit. Elengedhetetlen, hogy mindenhez bizakodóan álljon hozzá. Mindig jó az optimizmus, de egy ilyen konstellációnál különösen.

Mérleg

Szerdán, vagy a következő napokban szerencse érheti. Ez most a pénz, anyagiak, bevételek területén jelentkezik. Érdemes lenne elgondolkodnia azon, ön hogyan definiálja a szerencsét, és mit jelent az ön számára a kis szerencse (Vénusz), illetve a nagy szerencse (Jupiter).