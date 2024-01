Bevizsgálták árvíz után a Római-parti iszapot: komoly fertőzésveszélyt okozó baktériumokkal van tele!

Aggasztóan magasak az emberi és állati ürülékekből származó baktériumok a Római-part 70 hektárnyi közterületén, a szalmonella-fertőzés elterjedése csak az egyik, amitől tartanak a helyiek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma vizsgálati eredménye kimutatta, hogy bizonyos betegségeket okozó baktériumok jóval az átlag feletti értékben találhatóak meg a december végén levonult dunai árvíz utáni iszapban. A Rómain élők a közterületek lezárását és fertőtlenítését javasolják. Karácsony Gergely ugyanis a 10 kilométeres lakott part mentét év elején sem takaríttatta ki, kizárólag a bicikliutat mosták le az FKF emberei.

Majd egy héttel az árvíz levonulása után is így nézett ki a part Fotó: Bánkúti Sándor

Bár a főpolgármester a helyiek kérésére nagy nehezen lemosatta a bicikliutat a part mentén, arra már nem vette a fáradságot, hogy a közterületeket is rendbe tetesse, hogy az ilyenkor szokásos fertőtlenítésről már ne is beszéljünk. A Rómain élők viszont nem ültek ölbe tett kézzel: a takarítás után felkerestek egy mintavételre hivatalosan akkreditált céget akik levették a mintát, majd a népegészségügyi központ megvizsgálta, és ennek eredmény őket igazolta. A dunai iszapban kettő (vélhetően emberi) ürülékből származó baktérium drasztikusan magas arányban, egy pedig nem kiugró mértékben található meg.

A laboratóriumi eredmények szerint ezek a baktériumok találhatóak az iszapban:

A szakemberek három helyszínről vettek mintát, azt elemezte a labor.

Fekáliás coliform: állati vagy emberi ürülékből származó kórokozó.

Clostridium perfringens: talajszennyezés vagy székletfertőzés útján terjed. Ételmérgezést okoz, erős hasi görcsökkel és hasmenéssel jelentkezik.

Salmonella: ez a baktérium a hastífusz okozója

A cipő talpával is tovább vihető a fertőző iszap, amely szálló por formájában a levegőbe kerülve is veszélyes Fotó: Metropol

A lesújtó eredmény miatt az Egyesület a Római Partért most Budapest Főváros Kormányhivatalának népegészségügyi főosztályához fordult.

Felháborító, hogy a főpolgármester Budapest belterületét fekál-szennyeződésnek teszi ki. Egyértelműen kijelenthető, hogy a kórokozók magas arányszáma miatt, veszélynek vannak kitéve a Római-part közterületeire kilátogatók, ezért az itteni közterületek soron kívüli lezárását, illetve az érintett területek fertőtlenítését javasoltuk abból a célból, hogy a III. kerületiek és a fővárosi lakók biztonságosan tudják használni a partot, és a fertőzésveszélyt kizárhassuk. A Római-part közvetlen közelében 75 ezer ember él, gyorsan terjedne egy fertőzés, hiszen még a belvárosból is sokan járnak ide kikapcsolódni, gyerekekkel és kutyákkal együtt

–mondta lapunknak Egri Gábor. Az Egyesület a Római-partért alelnöke, aki azt is hozzátette:" Karácsony Gergelynek fel kellett volna hívnia a lakosság figyelmét a veszélyekre, de ez a minimum is elmaradt. A korábbi árvizek (2010,2013) utáni laborvizsgálatok is szennyezettnek ítélték anno az iszapot, szerintük a baktériumok ezen törzsei akár egy évig is jelen lehetnek. Tehát ez itt a Rómain nem újdonság, egy felelős városvezetőnek pedig ezzel tisztában kell lennie, ráadásul mindezt jeleztük is felé".