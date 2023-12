Árvíz: Ma tetőzik a Duna, beindult a katasztrófaturizmus, magukra hagyta a főpolgármester a Rómain lakókat

Már víz alatt a Panoráma terasz, a Perfetto és a Hekk Mester is, de játszótérre se vigyük a gyerekeket a Rómaira, a Duna ugyanis maga alá gyűrte a part mélyebben fekvő részeit. Bár Karácsony Gergely főpolgármester másodfokúra emelte az árvízvédelmi készültséget a Buda-észak árvízvédelmi szakaszon, és a budai, illetve a pesti alsó rakpartot is lezárták már hétfőn a gépjárműforgalom elől, a Római-parttal nem foglalkozik a főváros vezetése. Pedig kisgyerekes családok vágtak neki a Rómainak, többen kutyákkal vagy biciklivel csodálják az árvizet, nem törődve a valós veszélyekkel...

Ez az idősebb férfi nem az egyetlen kajakos, aki dacol a veszéllyel (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ahogy megáradt a Duna, megjelentek a bámészkodók, a katasztrófaturisták is. Sétálnak a part mentén, egészen kicsi gyerekeket engednek bóklászni szüleik a víz partján. Mások szelfizgetnek, fotózgatnak, ugrálnak a víz alá került vendéglátóhelyek lépcsőin, pedig nem látni a víz alá, nem tudni, hol a vége a lépcsőfokoknak.

A család a háttérből figyelt a kicsire, aki ugrált a vízben (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Itt a Rómain veszélyhelyzet van, ha ki van hirdetve, ha nem!”

Karácsony Gergely egyáltalán nem foglalkozik a Római-partnál élő kétezer ember védelmével, hivatalból lezáratnia is csak 7 méter felett kell, emberségből mégis szükség lenne erre a lépésre. „Legalább vezényeljék ki a közterület-felügyeletet, vagy szalagkorláttal jelezzék, hogy ide ne sétáljon be most olyan ember, akinek nincsen dolga! Mert a bámészkodók veszélyeztetik saját maguk épségét és a védelem kiépítése során is útban vannak” – hívta fel a figyelmet dr. Búzás Antal Győző helyi lakos, az Egyesület a Római-partért elnöke.

Lassítja a védelmi munkát a katasztrófaturizmus (Fotó: Bánkúti Sándor)

Itt a Rómain veszélyhelyzet van, ha ki van hirdetve, ha nem! Nem szabad kiengedni kisgyereket a folyó szélére, mert ha megijed valamitől, például egy kutyától – sokan ugyanis póráz nélkül hagyják a házi kedvencüket rohangálni– vagy valamilyen okból beleszédül a Dunába, a pufikabát azonnal lehúzza a mélybe. Úgy merül el, hogy azt sem tudni, hová kell utána ugrani! Emlékezzünk arra a szerencsétlen sorsú rendőrre, aki Soroksárnál esett bele a Dunába vattás bélésű kabátban. Egy pillanat alatt meghalt, mert ezek a ruhák magukba szívják a vizet, ilyenkor nem számít az sem, ha valaki jó úszó

– tájékoztatott Búzás. Az elnök arra is rámutatott: „Saját magunk építjük a gátat, miután a főváros nem veszi ki a részét a védelmi feladatokból, hogy ingatlanjainkat és vagyonunkat megvédjük a víz pusztító erejétől. Jelenleg viszont a bámészkodókra is figyelnünk kell, hogy elkerüljük a rakodás közbeni baleseteket. Ez pedig lassítja a gát építését”.

A Római egy része már víz alá került (Fotó: Bánkúti Sándor)

Több folyó áradására számítanak, csak úgy ácsorogni is veszélyes

Közel 1200 kilométeren van árvízvédelmi készültség Magyarországon. Nemcsak a Dunán, hanem a Tiszán, a Rábán és az Ipolyon is magas lesz a vízszint. A Duna Budapestnél várhatóan csütörtökön tetőzik, a BRFK is kiadott egy közleményt, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy még gyalogosan se menjenek közel a vízhez, az épített rakparton is veszélyes tartózkodni.

Három nap alatt 1,5 métert emelkedett a víz szintje, a sodrása pedig erős (Fotó: Bánkúti Sándor)

A víz várható magassága percről percre változik. A jelenlegi előrejelzések alapján legkorábban december 30-án reggel nyithatják meg az alsó rakpartokat a gépjárműforgalom előtt, ennek pontos időpontjáról az árvízi helyzet alakulásának függvényében, később születik döntés.