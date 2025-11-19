Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy ház a XIV. kerületben

Ki kellett vonulniuk a lánglovagoknak, miután tűz ütött ki egy családi házban, Budapest XIII. és XIV. kerületének a határán, a Tatai utcában, a Köntös utcánál.

Teljes terjedelmében ég az egyik helyiség. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat - közölte a katasztrófavédelem.