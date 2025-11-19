Rohantak a tűzoltók: kigyulladt egy ház a XIV. kerületben
Azonnal cselekedniük kellett a tűzoltóknak.
Ki kellett vonulniuk a lánglovagoknak, miután tűz ütött ki egy családi házban, Budapest XIII. és XIV. kerületének a határán, a Tatai utcában, a Köntös utcánál.
Teljes terjedelmében ég az egyik helyiség. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat - közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre