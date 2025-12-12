RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: Súlyos vonatgázolás történt Sződligetnél

Az utasok biztonságos átszállásáért a tűzoltók gondoskodnak. A vonatgázolás körülményeit még vizsgálják.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.12. 19:49
baleset Vác vonatgázolás

Budapest irányában, a Sződligetnél súlyos vonatgázolás történt. 

alt=Sződligetnél súlyos vonatgázolás történt
Sződligetnél súlyos vonatgázolás történt /Fotó: Pexels (illusztráció)

Súlyos vonatgázolás történt a megállóban

Mintegy százötven utas ragadt a Sződ-Sződligeti megállóban, a Budapest irányába tartó szerelvényen, ezért a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók gondoskodnak az átszállás biztonságos menetéről a mentesítő szerelvényre - írja a Katasztrófavédelem. 

 

