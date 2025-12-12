Most érkezett: Súlyos vonatgázolás történt Sződligetnél
Az utasok biztonságos átszállásáért a tűzoltók gondoskodnak. A vonatgázolás körülményeit még vizsgálják.
Budapest irányában, a Sződligetnél súlyos vonatgázolás történt.
Súlyos vonatgázolás történt a megállóban
Mintegy százötven utas ragadt a Sződ-Sződligeti megállóban, a Budapest irányába tartó szerelvényen, ezért a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók gondoskodnak az átszállás biztonságos menetéről a mentesítő szerelvényre - írja a Katasztrófavédelem.
