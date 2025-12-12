Most érkezett: Súlyos vonatgázolás történt Sződligetnél

Budapest irányában, a Sződligetnél súlyos vonatgázolás történt.

Sződligetnél súlyos vonatgázolás történt /Fotó: Pexels (illusztráció)

Súlyos vonatgázolás történt a megállóban

Mintegy százötven utas ragadt a Sződ-Sződligeti megállóban, a Budapest irányába tartó szerelvényen, ezért a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók gondoskodnak az átszállás biztonságos menetéről a mentesítő szerelvényre - írja a Katasztrófavédelem.