Borzasztó tragédia: Kismama vesztette életét a szolnoki frontális ütközésben

Teljes útzárra és tartós torlódásra lehet számítani. A baleset körülményeit még vizsgálják.

2025.12.03.
Nemrég érkezett bejelentés, miszerint frontálisan egymásnak ütközött két autó Szolnok határában, a 442-es főúton, és az egyik járműben egy kismama is ült. 

Egy kismama életét vesztette a szolnoki autóbalesetben / Fotó: Gé

A kismama a helyszínen életét vesztette

Az Origo információi szerint a szerda este történt, súlyos balesetben mindkét jármű rendkívül megrongálódott, sőt két embert feszítővágóval kellett kimenteni a roncsok közül. A baleset helyszínén a tűzoltókon kívül a mentősök és a rendőrség is jelen volt, majd hosszadalmas munkafolyamatokba kezdtek. A forgalom eltereléséért a rendőrség intézkedik.

A rendőrség az arra közlekedők figyelmét kéri a fokozott óvatosságra és arra, hogy számos elkerülővel számoljanak. Egyes információk szerint a Szajol felől érkezők hosszú ideig torlódtak, volt aki azt az állította a közösségi médiában, hogy a kocsisor egészen Rákóczifalváig ért.

 

