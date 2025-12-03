Borzasztó tragédia: Kismama vesztette életét a szolnoki frontális ütközésben
Teljes útzárra és tartós torlódásra lehet számítani. A baleset körülményeit még vizsgálják.
Nemrég érkezett bejelentés, miszerint frontálisan egymásnak ütközött két autó Szolnok határában, a 442-es főúton, és az egyik járműben egy kismama is ült.
A kismama a helyszínen életét vesztette
Az Origo információi szerint a szerda este történt, súlyos balesetben mindkét jármű rendkívül megrongálódott, sőt két embert feszítővágóval kellett kimenteni a roncsok közül. A baleset helyszínén a tűzoltókon kívül a mentősök és a rendőrség is jelen volt, majd hosszadalmas munkafolyamatokba kezdtek. A forgalom eltereléséért a rendőrség intézkedik.
A rendőrség az arra közlekedők figyelmét kéri a fokozott óvatosságra és arra, hogy számos elkerülővel számoljanak. Egyes információk szerint a Szajol felől érkezők hosszú ideig torlódtak, volt aki azt az állította a közösségi médiában, hogy a kocsisor egészen Rákóczifalváig ért.
