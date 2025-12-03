Most jött: azonnal mentőt kellett hívni, három autó karambolozott az 55-ösön

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött három autó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán, az egyik jármű árokba is hajtott. A megosztott információk szerint a 92-es kilométernél történt balesethez a bajai hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. Mint kiderült, a három gépkocsiban összesen öten ültek, hozzájuk mentő érkezett – a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.