Most jött: azonnal mentőt kellett hívni, három autó karambolozott az 55-ösön

Teljes szélességében lezárták a főutat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Módosítva: 2025.12.03.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy összeütközött három autó az 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakaszán, az egyik jármű árokba is hajtott. A megosztott információk szerint a 92-es kilométernél történt balesethez a bajai hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. Mint kiderült, a három gépkocsiban összesen öten ültek, hozzájuk mentő érkezett – a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

 

