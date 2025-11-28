RETRO RÁDIÓ

Csapatostul bírálták a mentősöket, miközben életet mentettek egy bevásárlóközpontban

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közleményben számolt be egy megdöbbentő esetről. Csapatostul bírálták a mentősöket, miközben ők életet mentettek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.28. 12:05
Csapatosan bírálni kezdték bajtársainkat, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek – írta az Országos Mentőszolgálat hivatalos közleményében a Facebookon. Egy 60 év körüli férfihez riasztották a mentőket, aki lezuhant a lépcsőn. Az ott bámészkodók csapatostul bírálták a mentősöket.

A mentősök egy 60 év körüli férfihez érkeztek
A mentősök egy 60 év körüli férfihez érkeztek Fotó: Gé

November elején történt az eset egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihez, aki lezuhant a lépcsőn.

A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlenné vált.

Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást.

Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást. Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdték a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba

– írta az OMSZ, majd hozzátették, hogy a sérültet számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba a férfit.

A mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól

– tették hozzá.

A kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását bajtársaink végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a transzport során, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig. Ez nem azt jelenti, hogy a mentők “húzzák az időt” a helyszínen, az elvégzett beavatkozások minden esetben kizárólag a beteg érdekét szolgálják, bajtársaink zavarása azonban megnehezíti az ellátást

Az Országos Mentőszolgálat végül kiemelte, hogy amennyiben segíteni nem tudják a munkájukat, adjanak helyet a mentősöknek és törekedjenek az ellátás zavartalanságára. Ezzel tudnak ugyanis leginkább hozzájárulni a beteg gyógyulásához, az életmentést és a döntéshozatalt pedig bízzuk csak a szakemberekre!

 

