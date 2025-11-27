Brutális tömegkarambol Győrnél: rohant a mentő a sérültekhez

Szörnyű karambolról számolt be a katasztrófavédelem csütörtök este: Győr mellett két autó ütközött össze, amelyben egy harmadik is később érintett lett. A baleset helyszínére rohant a mentő.

Rohant a mentő a balesethez. Fotó: Gabor Zoltan / Ripost

Baleset Győrnél

Egymásba hajtott két autó Győrzámolyon, a Rákóczi és Ancsali út kereszteződésénél. Az egyikben hárman ültek, a másik kocsiban csak a sofőr utazott. Az egyik autó az árokba sodródott, a másik az úttesten maradt. Egy harmadik jármű is megsérült a balesetben, abban is csak a gépkocsivezető ült. Az utasokhoz a baleset helyszínére mentő érkezett. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat - írja a Katasztrófavédelem.