A rendőrség figyelmeztet mindenkit: a zsebtolvajok már lesben állnak a karácsonyi vásárokon

Az adventi időszakban a zsebtolvajok is aktívabbak. Ezért a hatóságok gyakorlati tanácsokkal segítik a lakosságot abban, hogy ne váljanak a zsebtolvajlás áldozataivá.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
BRFK Nagy-Kovács Dávid sajtótátékoztató zsebtolvajlás rendőrség

„A BRFK kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy az adventi időszakot mindenki biztonságban töltse” – mondta Nagy-Kovács Dávid őrnagy, a BRFK Zseblopási Alosztályának vezetője kedd délután a Vörösmarty téren tartott sajtótájékoztatón. A rendőrség az ünnepi időszakban különösen jellemző bűncselekményekre: a zsebtolvajlásra, az online átverésekre és az áladománygyűjtésekre hívta fel a figyelmet.

Sajtótájékoztató a karácsonyi vásárban. A zsebtolvajlásra is felhívták a lakosság figyelmét.
A zsebtolvajlás mellett más bűncselekményekről is beszéltek a rendőrök. Fotó: Gáll Regina / Metropol

Erős rendőri jelenlettel készülnek az ünnepekre 

Nagy-Kovács Dávid kihangsúlyozta, hogy az adventi időszakban a karácsonyi vásárok és bevásárlóközpontok jelentős tömegeket vonzanak, ezért a rendőrség idén is megerősített jelenléttel biztosítja a forgalmasabb helyszíneket. Ráadásul a hagyományos egyenruhások mellett civilruhás nyomozók is járőröznek a vásárok területén. 

A BRFK idén is betonkockákat helyezett ki a karácsonyi vásárokon a forgalmas pontokra, melyek megakadályozzák, hogy járművekkel hajtsanak a tömegbe, ugyanakkor nem gátolják a mentők, tűzoltók vagy a rendőrség mozgását

–  mondta Nagy-Kovács Dávid. 

Hogyan védekezhetünk a zsebtolvajlás ellen? 

Az őrnagy szerint ez „ideális időszak a zsebtolvajoknak”, hiszen a sűrű emberforgalom könnyű terepet ad számukra. A rendőrség ezért néhány fontos tanácsot is megfogalmazott: 

  • az értékeinket NE a kabát külső vagy nyitott zsebében, illetve a nadrág hátsó zsebében tartsuk, hanem lehetőleg zárt zsebben vagy cipzáros táskában,
  • ha a baj megtörtént, azonnal tiltsuk le a bankkártyánkat vagy a telefonunk SIM-kártyáját 
  • ami a legfontosabb, hogy mielőbb tegyünk feljelentést. Ezt bármelyik rendőrkapitányságon meglehet tenni. 

A karácsony a webes átverések időszaka is – emelte ki az őrnagy. Ilyenkor rengeteg a hamis webshop vagy a csalók által üzemeltetett weboldal. A rendőrség szerint fontos lenne: 

  • mindig ellenőrizni, hogy ki üzemelteti az adott weboldalt 
  • fórumokon megnézni, hogy mit írnak róla mások 
  • és biztonságos, nyomon követhető fizetési módokat választani. 

Ha mégis csalás áldozatává válunk, először a bankot kell értesíteni, majd utána feljelentést tenni. Sok esetben így van esély a kicsalt pénzösszeg visszaszerzésére.

Az ünnepi időszak beköszöntével sokan gyűjtenek adományokat, de ezzel együtt a hamis adománygyűjtők is megjelennek. Nagy-Kovács Dávid felhívta a figyelmet, hogy

közterületen csak önkormányzati engedéllyel lehet adományt gyűjteni, és a hivatalos szervezetekre nem jellemző, hogy az utcán szólítanák le az embereket.

Az őrnagy arra kért mindenkit, hogy ha bajban lévő, fázó vagy zavartan viselkedő embert látnak az utcán, hívják a 112-t, hiszen akár egy telefonhívás is életet menthet. 

Sajtótájékoztató a karácsonyi vásárban.
A helyszínen sok turista és budapesti lakos figyelte az eseményeket. Többen fényképezkedtek a hagyományőrző rendőrszázad tagjaival is, akik között egy szolgálati kutya is volt Fotó: Gáll Regina / Metropol

A BRFK számára kiemelt cél, hogy az adventi időszak mindenki számára biztonságos legyen

– hangsúlyozta zárásként Nagy-Kovács Dávid őrnagy. 

A rendőrség arra kéri az embereket, hogy figyeljenek magukra, egymásra és értékeikre.  

 

