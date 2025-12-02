A rendőrség figyelmeztet mindenkit: a zsebtolvajok már lesben állnak a karácsonyi vásárokon
Az adventi időszakban a zsebtolvajok is aktívabbak. Ezért a hatóságok gyakorlati tanácsokkal segítik a lakosságot abban, hogy ne váljanak a zsebtolvajlás áldozataivá.
„A BRFK kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy az adventi időszakot mindenki biztonságban töltse” – mondta Nagy-Kovács Dávid őrnagy, a BRFK Zseblopási Alosztályának vezetője kedd délután a Vörösmarty téren tartott sajtótájékoztatón. A rendőrség az ünnepi időszakban különösen jellemző bűncselekményekre: a zsebtolvajlásra, az online átverésekre és az áladománygyűjtésekre hívta fel a figyelmet.
Erős rendőri jelenlettel készülnek az ünnepekre
Nagy-Kovács Dávid kihangsúlyozta, hogy az adventi időszakban a karácsonyi vásárok és bevásárlóközpontok jelentős tömegeket vonzanak, ezért a rendőrség idén is megerősített jelenléttel biztosítja a forgalmasabb helyszíneket. Ráadásul a hagyományos egyenruhások mellett civilruhás nyomozók is járőröznek a vásárok területén.
A BRFK idén is betonkockákat helyezett ki a karácsonyi vásárokon a forgalmas pontokra, melyek megakadályozzák, hogy járművekkel hajtsanak a tömegbe, ugyanakkor nem gátolják a mentők, tűzoltók vagy a rendőrség mozgását
– mondta Nagy-Kovács Dávid.
Hogyan védekezhetünk a zsebtolvajlás ellen?
Az őrnagy szerint ez „ideális időszak a zsebtolvajoknak”, hiszen a sűrű emberforgalom könnyű terepet ad számukra. A rendőrség ezért néhány fontos tanácsot is megfogalmazott:
- az értékeinket NE a kabát külső vagy nyitott zsebében, illetve a nadrág hátsó zsebében tartsuk, hanem lehetőleg zárt zsebben vagy cipzáros táskában,
- ha a baj megtörtént, azonnal tiltsuk le a bankkártyánkat vagy a telefonunk SIM-kártyáját
- ami a legfontosabb, hogy mielőbb tegyünk feljelentést. Ezt bármelyik rendőrkapitányságon meglehet tenni.
A karácsony a webes átverések időszaka is – emelte ki az őrnagy. Ilyenkor rengeteg a hamis webshop vagy a csalók által üzemeltetett weboldal. A rendőrség szerint fontos lenne:
- mindig ellenőrizni, hogy ki üzemelteti az adott weboldalt
- fórumokon megnézni, hogy mit írnak róla mások
- és biztonságos, nyomon követhető fizetési módokat választani.
Ha mégis csalás áldozatává válunk, először a bankot kell értesíteni, majd utána feljelentést tenni. Sok esetben így van esély a kicsalt pénzösszeg visszaszerzésére.
Az ünnepi időszak beköszöntével sokan gyűjtenek adományokat, de ezzel együtt a hamis adománygyűjtők is megjelennek. Nagy-Kovács Dávid felhívta a figyelmet, hogy
közterületen csak önkormányzati engedéllyel lehet adományt gyűjteni, és a hivatalos szervezetekre nem jellemző, hogy az utcán szólítanák le az embereket.
Az őrnagy arra kért mindenkit, hogy ha bajban lévő, fázó vagy zavartan viselkedő embert látnak az utcán, hívják a 112-t, hiszen akár egy telefonhívás is életet menthet.
A BRFK számára kiemelt cél, hogy az adventi időszak mindenki számára biztonságos legyen
– hangsúlyozta zárásként Nagy-Kovács Dávid őrnagy.
A rendőrség arra kéri az embereket, hogy figyeljenek magukra, egymásra és értékeikre.
