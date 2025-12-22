RETRO RÁDIÓ

Izgalmas felfedezés az egyiptomi piramisnál: erre senki sem számított

Különleges technológiát vetettek be. Ezt találták az egyiptomi piramisban.

Hiába épültek évezredekkel ezelőtt, mind a mai napig új dolgokat fedeznek fel a kutatót a gízai, egyiptomi piramisok kapcsán. Egy friss tanulmány Menkauré piramisán, amely a három nagy közül a legkisebb, és a feltételezések szerint. Kr.e. 2510 körül építhették, egy rejtett bejárattal rendelkezik! A kairói egyetem valamint a müncheni Műszaki Egyetem kutatói úgy vélik, rejtett bejáratot fedeztek fel Menkauré fáraó sírjánál.

Segített a technika: rejtett bejáratra leltek az egyiptomi piramisnál

A felfedezés egy csúcstechnológiás szkennelőeszköznek köszönhető, melynek segítségével a szakértők két, levegővel telt üreget azonosítottak egy polírozott gránitfelület mögött, a piramis keleti homlokzata alatt. Ami leginkább felkeltette a kutatók érdeklődését, az a kövek polírozottsága volt, mivel ilyen megmunkálású kövek máshol csak a piramis északi oldalán, a már ismert bejáratnál találhatók. Ez vezette a szakembereket arra a következtetésre, hogy ez egy eddig ismeretlen, másodlagos bejárat lehetett a piramisba

A kutatók radart, ultrahangot és elektromos ellenállás tomográfiát alkalmaztak a piramis átvizsgálására a ScanPyramids nevű projekt keretében. Ezek a módszerek nem okoznak kárt a műemlék szerkezetében. Christian Grosse, roncsolásmentes vizsgálatokkal foglalkozó professzor így nyilatkozott az eredményekről:

A Kheopsz-piramisban 2023-ban felfedezett rejtett folyosó jelentős megerősítése után a ScanPyramids projekt ismét fontos felfedezést tett Gízában. Az általunk kifejlesztett vizsgálati módszertan lehetővé teszi, hogy rendkívül pontos következtetéseket vonjunk le a piramis belső szerkezetéről anélkül, hogy károsítanánk ezt az értékes építményt. Egy újabb bejárat létezésének feltételezése rendkívül valószínű, és eredményeink nagy lépéssel közelebb visznek ennek megerősítéséhez.

A kutatást az Egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács, valamint az Egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium felügyelete alatt végezték – írja az UNILAD.

 

