„Mind a négy műhold pontosan ugyanazt az eredményt adta” – közölte a kutató

Olasz kutatók azt állítják, hogy egy gigantikus, eddig ismeretlen föld alatti komplexum található a gízai piramisok mélyén, nagyjából egy kilométeres mélységben. A kutatás során a csoport szintetikus apertúrájú radar doppler-tomográfiát alkalmazott, vagyis egy olyan műholdas radarképzési technológiát, amely apró frekvenciaváltozásokból képes részletes föld alatti képeket felépíteni. Ezt a módszert Filippo Biondi radar­mérnök fejlesztette ki.

Állítják a kutatók: műholdas radarképzési technológia segítségével elképesztő felfedezést tettek (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A műholdas radarképzési technológia új lehetőségeket tartogat a tudósok számára

A felfedezés hitelességét több műholdas cég is megerősítette, mint az Umbra, a Capella Space, az ICEYE és a Cosmo-SkyMed, melyek ugyanazokat az eredményeket hozták a kutatás során. A radaros felvételek nyolc hatalmas, függőleges aknát mutatnak a Hafré-piramis alatt. Ezek több mint 1067 méter mélyre vezetnek, ahol óriási, 79 méter oldalhosszúságú kocka alakú kamrák találhatók – nagyobbak, mint sok modern sportcsarnok. Biondi szerint a piramisok csak a felszínt mutatják abból, ami valójában alattuk rejlik.

Biondi a spirál alakú szerkezetről is beszélt, amelyet a felvételek az aknák körül mutattak.

Mind a négy műhold pontosan ugyanazt az eredményt adta. Annyit mondhatok, hogy ez a szerkezet, ezek a csövek a piramis alatt valamilyen módon kapcsolódnak az információhoz. Az energiatermelés is egyfajta információ. Az információ minden

– nyilatkozta Biondi.

Kitaláció az egész?

A világszerte felkapott hírre gyorsan reagált Zahi Hawass világhírű egyiptológus, aki teljesen hamisnak jelentette ki az olaszok állításait. Szerinte semmilyen tudományos alapjuk nincs – írja a LADBible.

Szeretnék nyilatkozni az egész világon elterjedt hírről, amelyet egy amatőr csoport terjesztett. A hír szerint a gízai Hafré-piramis alatt egy oszlopokkal fedett platformot találtak. Mindez teljesen téves információ, és semmilyen tudományos alapja nincs. A Turisztikai és Régészeti Minisztérium nem adott engedélyt semmilyen magánszemélynek vagy intézménynek, hogy a második piramisban vagy körülötte dolgozzon. A radar használatára vonatkozó állítás is hamis. Azok, akik ezt a téves információt bejelentették, nem jóváhagyott vagy validált technikákat használtak. Az általuk közölt részletek ezzel a technológiával soha nem lennének láthatók

– közölte Facebook-oldalán a kutató.