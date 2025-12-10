Kozmikus csapás érte el a Földet, felbolydult a GPS és a műholdak világa

Szerda hajnalra különös kozmikus jelenség érte el bolygónkat, egy nagy erejű napkitörésből származó plazmafelhő csapódott a Föld mágneses terébe. A NASA G3-as riasztást adott ki, ami azt jelenti, hogy a műholdak működésében is zavar keletkezett, megbolydult a GPS és a mobilhálózat is. Mire Európára virradt, a geomágneses vihar ugyan G1-esre szelídült, de továbbra is figyelni kell a Napra.

A napkitörést követően néhány napon belül éri el a geomágneses vihar a Földet Fotó: AFP

Mit okoz a geomágneses vihar?

Az utóbbi hónapokban a Nap szinte folyamatosan kilök magából hatalmas plazma mennyiségeket, ezek a kitörések nemcsak a technikát, de a nagyon érzékeny embereket is megviselhetik, ezért sokan panaszkodtak mostanában fejfájásra, nyugtalan alvásra vagy akár furcsa közérzetre is. Hogy valóban hatással van-e a napkitörés, és a geomágneses vihar az emberi szervezetre, az a Metropol által megkérdezett csillagász szerint nem bizonyított.

A fejfájásra az űrből jön a magyarázat Fotó: Antonio Guillem

A napciklus hivatalos csúcsán vagyunk, a csillagunk láthatóan még mindig nem nyugodott meg és ez így lesz még egy ideig. A Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza elmondta: 11 évente történik hasonló a csillagunkkal.

Több mint 10 ezer műhold kering a Föld körül, ezekre komoly veszélyt jelent egy erősebb napkitörés, amelyből geomágneses vihar alakul ki. A mostani nem volt annyira erős, de az első műholdak felbocsátása óta több milliós károkat okozott már egyes napkitörés. Volt olyan geomágneses vihar, ami ha ma történne, akkor tönkretehetné akár az összes műholdat is. A Carrington-esemény például az írott történelem legintenzívebb geomágneses vihara volt 1859-ben. Akkor még az egyenlítő környékén is sarki fény látszott, Kubában és Hawaii-on is megfigyelhető volt. A távíró hálózatot is megrongálta a napkitörés.

– mondta el a Metropolnak Fockter Zoltán csillagász.

Fockter Zoltán a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza a geomágneses viharról beszélt. Fotó: swabhegyicsillagvizsgalo.hu

A csillagász ugyanakkor azt is elmondta, hogy voltak olyan tanulmányok, amelyek azt vizsgálták, hogy vajon ezekben a napkitöréses időszakokban nagyobb-e az elhalálozási arány? A csillagász szerint ezt nem bizonyították, és még mindig sok a vita ezzel kapcsolatban.