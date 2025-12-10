Kozmikus csapás érte el a Földet, felbolydult a GPS és a műholdak világa
Szerda hajnalban egy erős napkitörésből érkező plazmafelhő elérte a Föld mágneses pajzsát. A NASA riasztást adott ki, a műholdak és a kommunikációs rendszerek pedig érezhetően „megborultak” a geomágneses vihar miatt.
Szerda hajnalra különös kozmikus jelenség érte el bolygónkat, egy nagy erejű napkitörésből származó plazmafelhő csapódott a Föld mágneses terébe. A NASA G3-as riasztást adott ki, ami azt jelenti, hogy a műholdak működésében is zavar keletkezett, megbolydult a GPS és a mobilhálózat is. Mire Európára virradt, a geomágneses vihar ugyan G1-esre szelídült, de továbbra is figyelni kell a Napra.
Mit okoz a geomágneses vihar?
Az utóbbi hónapokban a Nap szinte folyamatosan kilök magából hatalmas plazma mennyiségeket, ezek a kitörések nemcsak a technikát, de a nagyon érzékeny embereket is megviselhetik, ezért sokan panaszkodtak mostanában fejfájásra, nyugtalan alvásra vagy akár furcsa közérzetre is. Hogy valóban hatással van-e a napkitörés, és a geomágneses vihar az emberi szervezetre, az a Metropol által megkérdezett csillagász szerint nem bizonyított.
A napciklus hivatalos csúcsán vagyunk, a csillagunk láthatóan még mindig nem nyugodott meg és ez így lesz még egy ideig. A Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza elmondta: 11 évente történik hasonló a csillagunkkal.
Több mint 10 ezer műhold kering a Föld körül, ezekre komoly veszélyt jelent egy erősebb napkitörés, amelyből geomágneses vihar alakul ki. A mostani nem volt annyira erős, de az első műholdak felbocsátása óta több milliós károkat okozott már egyes napkitörés. Volt olyan geomágneses vihar, ami ha ma történne, akkor tönkretehetné akár az összes műholdat is. A Carrington-esemény például az írott történelem legintenzívebb geomágneses vihara volt 1859-ben. Akkor még az egyenlítő környékén is sarki fény látszott, Kubában és Hawaii-on is megfigyelhető volt. A távíró hálózatot is megrongálta a napkitörés.
– mondta el a Metropolnak Fockter Zoltán csillagász.
A csillagász ugyanakkor azt is elmondta, hogy voltak olyan tanulmányok, amelyek azt vizsgálták, hogy vajon ezekben a napkitöréses időszakokban nagyobb-e az elhalálozási arány? A csillagász szerint ezt nem bizonyították, és még mindig sok a vita ezzel kapcsolatban.
Ami biztos, hogy ezek a geomágneses viharok az élővilágra nem annyira veszélyesek, néha túlmisztifikáljuk ezt, bár nem egyszer kellett már repülőgépeknek útvonalat módosítani, ha jött a geomágneses vihar, hiszen nem akarják, hogy az utasok sugárfertőzést kapjanak.
A Nap felszínén újabb aktív régiók villantak fel, ezekből lökődött ki az a hatalmas plazmacsomag, amely most elérte a Földet. Amikor ez a mágneses „felhő” beleütközik bolygónk védőpajzsába, a rendszer enyhén szólva zaklatottá válik. Ez a geomágneses vihar; vagyis amikor a Nap és a Föld mágneses tere szó szerint karambolozik. A modern világ tele van olyan rendszerekkel, amelyek érzékenyek erre: a műholdak adatkapcsolatai, a repülésirányítás, a távközlés, sőt a navigáció is enyhén „megcsúszhat”. A 2024-es extrém G5-ös vihar már világszerte zavart okozott, a mostani ennek csak halvány árnyéka, de azért nem árt rajta tartani a szemünket.
Fockter Zoltán csillagász elmondta, hogy az úgynevezett "napciklus" csúcsán vagyunk, ezért nem meglepő, hogy sok erős napkitörés történik.
A Nap mágneses terében változások lépnek fel, ez okozza azt, hogy 11 évenként több a napkitörés, napvihar. Most a csúcson vagyunk a Nap az aktív időszakát éli, de már lassan a nyugalom felé haladunk, öt-hat év múlva a naptevékenység a minimumon lesz.
– tette hozzá a Svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
Látszik-e északi fény?
Sokak kedvence – a jelenség legszebb része – a sarki fény. A rossz hír az, hogy Magyarországról sajnos ezúttal sem lehet majd látni a jelenséget, az Kanada, Skandinávia és Oroszország északi vidékein jelenhet meg, ha elég tiszta az ég.
Veszélyes lehet?
Nem, az emberekre nem veszélyes a geomágneses vihar. A Föld mágneses tere kiváló pajzsként működik, így a jelenség sugárzásveszélyt nem okozhat, viszont technikai fennakadások előfordulhatnak. A szolgáltatók folyamatosan figyelik az adatokat, így ha bármilyen zavar lépne fel, gyorsan reagálnak.
