Mágneses viharok – Ezt közelebbről érezhetjük, mint gondolnánk

Éreztük ma reggel, hogy mintha nehezebben keltünk volna? Esetleg tapasztaltunk mellkasi fájdalmat vagy fülcsengést? A mágneses vihar hatásait mi is érezhetjük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 16:30
geomágneses viharok időjárás napkitörés

Sokan ébredhettünk ma reggel nehéz fejjel, fáradtan vagy leverten. Már a mágneses vihar előestéjén többen panaszkodtak fejfájásra, alvászavarra, vérnyomás-ingadozásra vagy koncentrációs nehézségekre. Az orvosmeteorológusok szerint a mágneses mező megbolydulása bioelektromos változásokat okoz az emberi testben, ennek hatását érezhetjük mi is. Mi lehet a mágneses vihar hatása a szervezetre?

mágneses vihar 2025
Figyeljünk oda! A mágneses vihar a szervezetünkre is hatással lehet Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Mágneses viharok – ez a bolygónkon és rajtunk is átmegy, így enyhíthetjük a tüneteket

Az Amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal Űridő-előrejelző Központja arról tájékoztatott, hogy november 11 és 13 között két napkitörés – úgynevezett koronakitörés – miatt fokozott geomágneses aktivitás várható a Föld környezetében. Az elektronikus és mágneses zavarok, valamint a sarki fény aktivitása nálunk is érzékelhető volt. A geomágneses aktvitás legnagyobb fokozatát jelezték, ami meg is valósult. Az ilyen változást a szervezetünk is megérezhette.

Így tehát, ha kicsit züllött fejjel vagy leverten ébredtünk ma, akkor nem egy betegség, hanem a geomágneses vihar hatásait érezhettük. A tünetek között lehet a mellkasi szorítás, fülcsengés, többen jelezték az izomgyengeség jeleit is. Ezek mind a bolygónkon átsurranó geomágneses vihar mellékhatásai. 

Ugyan nem egy kozmikus méretű káoszra kell ilyenkor gondolni, a hatásokat nem tudjuk megkerülni. Egy tanulmány szerint az ilyen időszakok szív- és keringési problémák fokozott kockázatát is hordozhatják. Az orvosok óvatosságra intik a krónikus betegségben szenvedőket, továbbá javasolják a folyadék fogyasztását, a lazítást, pihenést és a kevesebb stresszt.

A további előrejelzések szerint a geomágneses vihar elérheti a G3-as, „erős” szintet, de csütörtökre várhatóan enyhül az aktivitás, ekkor már csak kisebb, csekély szintű zavar valószínű.

Ha az előrejelzések beigazolódnak, november 12-én, szerdán akár Magyarországon is megfigyelhetjük a sarki fényt. Ez persze nagyban függ az időjárási körülményektől és az aktivitás erősségétől. A legnagyobb eséllyel Észak-Magyarországon, főleg Borsod, Nógrád és Szabolcs megyék magasabban fekvő vidékein, vagy Visegrádról és Dobogókőről pillanthatjuk meg meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
