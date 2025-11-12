Gyakori halálok, mégis nehéz diagnosztizálni: ezt érdemes tudni a tüdőgyulladásról, melynek ma van a világnapja
A mai napon egy olyan betegség világnapja van, amit nehéz diagnosztizálni és a 10 leggyakoribb halálok egyike. A tüdőgyulladás világnapján összegyűjtöttük a betegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A tüdőgyulladást nehéz diagnosztizálni, mivel az igazán veszélyeztetetteknek (idősek) nincsenek tünetei, vagy maximum egy, a tudatzavar. Éppen ezért a világ egészségügyi közössége november 12-ét a tüdőgyulladás világnapjává nyilvánította, hogy felhívják a figyelmet a megelőzés, a szűrés és az idejében megkezdett kezelés fontosságára. Ennek apropóján lássuk a betegség okait, lehetséges tüneteit: tüdőgyulladást vírustól, baktériumtól, gombától de akár egy tüdőbe kerülő idegen tárgytól is kaphatunk, a leggyakrabban azonban valamilyen bakteriális fertőzés miatt alakul ki (Streptococcus), vagy az influenza szövődményeként. A bakteriális tüdőgyulladás tünetei a magas láz - ami gyakorta hirtelen alakul ki - a hidegrázás, a zavartság, szapora pulzus, izomfájdalom, légzési nehézség, köhögés, levegővételre, köhögésre fokozódó oldalszúrás hasifájdalom, hasmenés és az általános rossz közérzet. Aki ezeket a tüneteket tapasztalja, feltétlenül forduljon orvoshoz!
Ma érkeznek a novemberi nyugdíjak
A nyugdíj utalásának napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban a pénz 12-én, szerdán érkezik a nyugdíjasok számlájára, ha utalva kapják a járandóságot. Azok viszont, akik nem bankszámlára kapják az ellátást, hanem a postás hozza nekik, a postától kapott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon juthatnak hozzá a pénzükhöz.
November 12-e a szociális munka nemzetközi napja is
Az első ilyen napot 1997-ben hirdette meg a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW). Magyarországon először Nógrád megyében ünnepelték meg ezt a napot 1998-ban: Nógrád Megye Közgyűlése felhívással fordult valamennyi önkormányzathoz, a magyar társadalomhoz, hogy segítsék a kezdeményezés hagyománnyá válását. 2000 novemberében Budapesten is megrendezték az első emléknapot, amelyen a szociális és családügyi miniszter kitüntetéseket adott át.
70 éve ment el az első magyar olimpikonunk
Hajós Alfréd magyar műépítész, versenyúszó, labdarúgó és az első magyar olimpiai bajnok 1955-ben ezen a napon hunyt el 77 éves korában. Az első újkori olimpiai játékokon kétszeres bajnoki címet szerző, akkor 18 éves építészmérnök-hallgató az athéni Zea öböl jéghideg vízében előbb a 100, majd rövid pihenő után az 1200 méteres gyorsúszásban is a legjobbnak bizonyult. Később tervezője volt a Margit-szigeti sportuszodának, amely napjainkban már a nevét viseli. Jónéhány középületet, többek között a debreceni Arany Bika szállót is ő tervezte.
Mától csak digitális beszállókártyával lehet Ryanairral utazni
November 12-től a Ryanair megszünteti a papír alapú beszállókártyát. Ez azt jelenti, hogy mától már nem lehet letölteni és kinyomtatni fizikai papír alapú beszállókártyát, ehelyett a myRyanair alkalmazásban a check-in során létrehozott digitális beszállókártyát kell használni a járatunkra való beszálláshoz. Az alkalmazásban a repülési információkat is megtalálhatják majd az utasok, emellett az ülésrendelést is intézhetik onnan.
Három helyen várja ma a véradókat a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-16:00 óra között pedig az Evosoftnál (1117. Budapest, Infopark MagyarTudósok Körútja 11.)
Maximum gyenge eső eshet ma
A koponyeg.hu szerint szerdán többnyire borongós, párás, reggel ködös időre készülhetünk. Néhol előfordulhat szitálás vagy gyenge eső. Délután 11–12 fok körüli értékeket mérhetünk.
Humoros zene a sportarénában
A klasszikus zene leghumorosabb képviselői ismét Budapesten. A 31. Európai Humorfesztivál GRAND PRIX-díjas csapata 2025-ben ünnepli 30 éves fennállását. Mivel? Naná, hogy egy világkörüli turnéra mennek, és persze minden helyi előadásra különleges meglepetéssel készülnek. A MozART group, mindenki kedvenc vonósnégyese ma 19 órától a Papp László Budapest Sportarénában lép fel. További tudnivalókat ITT találsz.
