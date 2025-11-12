Gyakori halálok, mégis nehéz diagnosztizálni: ezt érdemes tudni a tüdőgyulladásról, melynek ma van a világnapja

A tüdőgyulladást nehéz diagnosztizálni, mivel az igazán veszélyeztetetteknek (idősek) nincsenek tünetei, vagy maximum egy, a tudatzavar. Éppen ezért a világ egészségügyi közössége november 12-ét a tüdőgyulladás világnapjává nyilvánította, hogy felhívják a figyelmet a megelőzés, a szűrés és az idejében megkezdett kezelés fontosságára. Ennek apropóján lássuk a betegség okait, lehetséges tüneteit: tüdőgyulladást vírustól, baktériumtól, gombától de akár egy tüdőbe kerülő idegen tárgytól is kaphatunk, a leggyakrabban azonban valamilyen bakteriális fertőzés miatt alakul ki (Streptococcus), vagy az influenza szövődményeként. A bakteriális tüdőgyulladás tünetei a magas láz - ami gyakorta hirtelen alakul ki - a hidegrázás, a zavartság, szapora pulzus, izomfájdalom, légzési nehézség, köhögés, levegővételre, köhögésre fokozódó oldalszúrás hasifájdalom, hasmenés és az általános rossz közérzet. Aki ezeket a tüneteket tapasztalja, feltétlenül forduljon orvoshoz!

A tüdőgyulladást sokszor nehéz diagnosztizálni, de vannak árulkodó jelei Fotó: voronaman / Shutterstock

Ma érkeznek a novemberi nyugdíjak

A nyugdíj utalásának napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban a pénz 12-én, szerdán érkezik a nyugdíjasok számlájára, ha utalva kapják a járandóságot. Azok viszont, akik nem bankszámlára kapják az ellátást, hanem a postás hozza nekik, a postától kapott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon juthatnak hozzá a pénzükhöz.

November 12-e a szociális munka nemzetközi napja is

Az első ilyen napot 1997-ben hirdette meg a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW). Magyarországon először Nógrád megyében ünnepelték meg ezt a napot 1998-ban: Nógrád Megye Közgyűlése felhívással fordult valamennyi önkormányzathoz, a magyar társadalomhoz, hogy segítsék a kezdeményezés hagyománnyá válását. 2000 novemberében Budapesten is megrendezték az első emléknapot, amelyen a szociális és családügyi miniszter kitüntetéseket adott át.

70 éve ment el az első magyar olimpikonunk

Hajós Alfréd magyar műépítész, versenyúszó, labdarúgó és az első magyar olimpiai bajnok 1955-ben ezen a napon hunyt el 77 éves korában. Az első újkori olimpiai játékokon kétszeres bajnoki címet szerző, akkor 18 éves építészmérnök-hallgató az athéni Zea öböl jéghideg vízében előbb a 100, majd rövid pihenő után az 1200 méteres gyorsúszásban is a legjobbnak bizonyult. Később tervezője volt a Margit-szigeti sportuszodának, amely napjainkban már a nevét viseli. Jónéhány középületet, többek között a debreceni Arany Bika szállót is ő tervezte.