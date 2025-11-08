Azt hitte a nő, hogy megfázott: kiderült, jóval nagyobb a baj

Amikor Tracey Morrisnál tavaly karácsonykor köhögés és mellkasi fájdalom jelentkezett, úgy döntött, hogy kitart, és nem fordul orvoshoz, annak ellenére, hogy barátai ezt tanácsolták neki.

Kórházba keült a 64 éves nő, de nem a megfázása miatt Fotó: Pixabay

De a 64 éves nő hamarosan megtudta, hogy figyelmen kívül hagyta egy „alattomos” betegség tüneteit, amelynek következtében most már csak egy tüdővel él. Amikor Tracey annyira megbetegedett, hogy kórházba kellett mennie, kiderült, hogy nem megfázásról van szó, hanem második stádiumú tüdőrákról. Most arra buzdít másokat, hogy ha bármilyen szokatlan tünetet észlelnek magukon, azonnal keressék fel az orvosukat.

Ha három hete vagy annál régebben köhögsz, ne feltételezd, hogy megfáztál, influenzás vagy Covid-os vagy. Menj el a háziorvosodhoz. Ez döntő fontosságú lehet, és megmentheti az életedet

- tanácsolta a 64 éves nő.

Amikor Tracey tavaly karácsonykor azt hitte, hogy súlyos megfázás érte, három napot kellett távol maradnia a munkából. Azt mondta: „Nekem soha nincs szabadnapom. Sokan elmentek az orvoshoz antibiotikumot kérni, és ők [a háziorvosok] azt mondták nekik, hogy menjenek haza és vegyenek be paracetamolt, de én nem akartam őket zavarni. Karácsonykor úgy tűnt, hogy enyhül a fájdalom, de aztán visszatért, még erősebben.”

Tracey egy éjszaka után, amikor „kínzó fájdalmat” érzett a mellkasában, elment a bridlingtoni sürgősségi ellátó központba. Végül tüdőgyulladással kezelték, majd kiderült, hogy összeomlott a tüdeje. A bronchoszkópia ezután egy 4,4 cm-es daganatot mutatott ki.

Tracey elmondta, hogy amikor megtudta, hogy tüdőrákja van, először nem tudta elfogadni a tényt, és meggyőzte magát, hogy „biztosan valami másról van szó”. A nőn később tüdőeltávolító műtétet hajtottak végre. Tracey nemrég fejezte be a kemoterápiás kezelést, és hamarosan találkozik onkológusával, hogy megbeszéljék az immunterápiát.

Vannak jó és rossz napjaim. Kifulladok, és könnyű túlzásba vinni a dolgokat. Olyan szerencsés vagyok, hogy itt lehetek, hogy elmesélhessem a történetemet, és ezért nagyon hálás vagyok

- idézi a The Sun a nő szavait.