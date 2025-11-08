Rába Tímea: „Nagyon hálás vagyok azért, hogy érkezik a 14.havi nyugdíj”

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, a kormány bejelentette, hogy jövő januártól fokozatosan bevezetésre kerül a 14. havi nyugdíj. A döntésnek nem csak az idősek, hanem Rába Tímea is örül. Bár a modell még nem nyugdíjas, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy támogassák az érintetteket.

Éppen ezért Rába Tímea fontosnak érzi, hogy kiálljon a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetése mellett. Nem másért, mint az idősek iránt érzett tisztelet okán, ami belőle természetesen fakad. Rába Tímea édesanyjára gondolt, miközben megfogalmazta a hála sorait.

Rába Tímea kiáll a 14. havi nyugdíj bevezetése mellett (Fotó: Mediaworks archív)

Rába Tímea: „Ez nemcsak anyagi támogatás, hanem tisztelet...”

„Nagyon hálás vagyok azért, hogy érkezik a 14. havi nyugdíj. Jó érzés tudni, hogy azok, akik hosszú éveken át szorgalmasan dolgoztak, most egy kis plusz támogatást kaphatnak, ami megkönnyíti a mindennapjaikat.”

Eszembe jut az édesanyám, aki mindig minket helyezett maga elé, hajnalban kelt, sosem panaszkodott, és mindenét nekünk adta.

„Ez nemcsak anyagi támogatás, hanem tisztelet, mert az ő kezeik munkája, kitartása és szeretete tette lehetővé, hogy mi ma itt legyünk” - írta közösségi oldalán Rába Tímea, aki egy megható fényképpel erősített rá szavai fontosságára.

„Van, hogy nem elegek a szavak”

Az 1991-es Miss Hungary szépségverseny első udvarhölgyének választott Tímea annak ellenér, vagy éppen azért állt ki a nyugdíjasokat támogató 14. havi nyugdíj bevezetése mellett, hogy korábban már szemben találta magát a liberális oldalról érkező támadáshullámmal. Akkor azzal sikerült magára rántania az internetes trollsereget, hogy bejelentette, csatlakozik a Digitális Polgári Körhöz - írja a Bors.

Rába Tímea, akkor így reagált: „Egy olyan családban nőttem fel, ahol mindig biztonság, és szeretet vett körül. Ebben nevelem én is a gyermekeimet. A mostani változó világ, és a magammal szemben támasztott követelmény, hogy ezen értékek védelmében megszólaljak. Van, hogy nem elegek a szavak, van, hogy több kell. Azon Digitális Polgári Körök munkája fontos számomra, melyek az elmondott értékeket képviselik. Ha feladat van, ott leszek! Nem hátrálok meg! Számomra a szólásszabadság biztonsága, hogy elmondhatom, amit gondolok. Ezt tettem…” - jelentette ki határozottan Rába Tímea a DPK-hoz történő csatlakozása után.