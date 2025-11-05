Rába Tímea is csatlakozott a DPK-hoz: „Ha feladat van, ott leszek! Nem hátrálok meg…”

Az elmúlt napokban Rába Tímeát rengeteg bántás érte a DPK-hoz való csatlakozása okán. Az egykori szépségkirálynőnek hasonló boszorkányüldözésben volt része, mint nemrég Szabó Zsófinak vagy Gianni Annoninak is, amiért kiálltak konzervatív értékrendjük mellett. Most a Borsnak mesélte el Rába Tímea, hogy miért döntött a belépés mellett.

Rába Tímea DPK-csatlakozása heves indulatokat váltott ki a közösségi médiában (Fotó: Bors)

Olyan családban nőttem fel, ahol mindig biztonság és szeretet vett körül. Ebben nevelem én is a gyermekeimet. A mostani változó világgal és magammal szemben támasztott követelmény, hogy ezen értékek védelmében megszólaljak. Van, hogy nem elegek a szavak, van, hogy több kell

– vallotta be.

Rába Tímea szerint a DPK-hoz való csatlakozás nem politikai karrierépítés, hanem hitvallás: „Azon Digitális Polgári Körök munkája fontos számomra, melyek a korábban említett értékeket képviselik” – mondta, hangsúlyozva, hogy nem pártlogók, hanem emberi értékek mentén hozta meg döntését.

A közösségi oldalakon ugyanakkor heves vitákat váltott ki a lépése. Többen megkérdőjelezték a szándékai őszinteségét, mások pedig dicsérték, hogy végre valaki ki meri mondani, mit gondol valójában. Rába Tímea azonban nem kíván meghátrálni a támadások elől. „Ha feladat van, ott leszek! Nem hátrálok meg…” – üzent határozottan a kritikusainak, amikor a rázúduló kommentáradatról kérdeztük. Azt is hozzátette: számára a szólásszabadság nemcsak egy elv, hanem személyes alapjog is: „Számomra a szólásszabadság biztonsága, hogy elmondhatom, amit gondolok. Ezt tettem” – szögezte le.

Személyes küldetésnek éli meg



Rába Tímea lépése bár megosztotta a közvéleményt, de azt senki sem vitatja, hogy bátorság kellett hozzá. Az elmúlt években sokszor kapott hideget-meleget, most azonban láthatóan nem a népszerűség vezérli, hanem az a hit, hogy érdemes kiállni azokért az értékekért, amelyekben felnőtt, és amelyek szerint a gyermekeit is neveli. A DPK-hoz való csatlakozása számára nem politikai karrierépítés, hanem egyfajta küldetés: hogy példát mutasson, miként lehet a szeretet, a biztonság és a család eszméjét megvédeni a zajos, megosztott világban.