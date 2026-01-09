Ezt még sosem hallottuk Dudás Mikiről: „Nekem voltak konfliktusaim, amiket egyértelműen megérdemeltem”

A hétfőn tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miki korábban maga mesélt arról, hogy milyen volt fiatal sportolóként a viszonya a sporttársakkal, az idősebb sportolókkal. Történetei nem botrányokról vagy konfliktusokról szóltak, hanem arról az útról, amelyen végighaladva a vagány, belevaló srácból tisztelettudó, támogató és kitartó csapattárs lett.

Dudás Miki szívesen mesélt arról a különleges közegről, amiben ő sportemberként szocializálódott (Fotó: Facebook)

Dudás Miki csapattársai alázatra nevelték a kajakost

Dudás Miki 2014 nyarán a Digi Tv vendége volt sporttársával, Nádas Bencével. Az apropót a közös felkészülés adta a moszkvai kajak-kenu világbajnokságra, ahol 4 × 200 méteres kajakváltóban aranyérmet szereztek. A csapat tagjai Dudás Miklós, Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence voltak. A beszélgetés azonban hamar személyes irányt vett, amikor a műsorvezető rákérdezett: a legkisebbnek ilyenkor kijár a beavatás, a „szenyózás”?

Nádas Bence így válaszolt: „Mindenki lenézett rám, amikor az élsportolók közé bekerültem, ezért különösen oda kellett tennem magam, megmutatni, hogy mire vagyok képes, a maximálisat kihozni magamból.” Erre reagálva Miki is megszólalt, és elmagyarázta, hogy azon a szinten, ahol ők készültek a világbajnokságra, már nincs helye a csínytevéseknek, de az egyesületekben előfordulnak nevelő jellegű helyzetek.

„Az egyesületekben nekem voltak konfliktusaim, amiket egyértelműen megérdemeltem – mesélte nevetve Miki. – Különben nem tanultam volna alázatot.” Majd teljes őszinteséggel folytatta:

Szemtelen voltam mindig a nagyobbakkal, az idősebbekkel az edzéseken. Mindig valamit csináltak velem edzések után. De én ezt tudtam, hogy így lesz, ez nekem hozzátartozott a mindennapokhoz. Volt, hogy kikötöztek a kerítéshez, és így tanítottak meg arra, hogy tiszteljem őket, és hogy tudjam, mikor kell csendben maradnom. Megtanította, hogy milyen legyek felnőttkoromra.

Mikiék 2014-ben fergetegeset taroltak (Fotó: Facebook)

Dudás Miki sportolói múltja örök nyomot hagyott benne

A beszélgetésből világosan kiderült: mindezt Miki nem sérelemként élte meg. Amikor idősebb, rutinos versenyző lett, már segítőkészen és támogatóan fordult a fiatalabb edzőtársak felé, és soha nem tartozott a feleslegesen vagánykodók közé. A korábbi csínyek helyét átvette a felelősség és a tisztelet.