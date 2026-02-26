Radics Gigi kifakadt a melléről: „Nagyobb volt...”

Jön a péntek, érkezik a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb adása, amiben most Radics Gigi lesz a sztárvendég. Az énekesnő eddig nagyon keveset árult el a magánéletéről, de most úgy tűnik, Hajdú Péternek mindent sikerült előhoznia belőle. Többek között Gigi azt is elárulta, mit mondtak a szülei, amikor kiderült, hogy gyermeket vár, illetve újdonsült vőlegényéről is mesélt.

Radics Gigi kifakadt

Fotó: mw

Radics Gigi nagy átalakuláson ment keresztül

A Bors szerint az énekesnőre nem is lehet ráismerni gyerekkori képei alapján, mivel akkoriban még az ő elmondása alapján egy „szőrös cigány lány” volt. De akkor hogyan sikerült elérnie, hogy Magyarország egyik legszebb énekesnője legyen?

Egyet sajnálok, hogy ott nagyobb volt a cs*csöm, mint most. Aztán sikerült egy nyár alatt lefogynom, és mire visszamentem a suliba, már nem ismertek meg az osztálytársaim

– mesélte Hajdú Péter műsorában Radics Gigi.

A korábbi Megasztár-győztes fogyása után aztán a boldogság is rátalált, majd édesanyává vált, megszületett a kislánya, aki ma már 5 és fél éves. Az a kapcsolat ugyan lezárult, de időközben a producerével kialakult barátságból szerelem lett.

Mikivel már 4-5 éve együtt dolgozunk. Soha nem gondoltam volna, hogy ő lesz a vőlegényem. Amikor ő volt a zenei producerem, akkor imádtam hozzá járni, de soha nem éreztem a szikrát köztünk. Elvileg 16 éves kora óta szerelmes belém, úgyhogy türelmes volt, de érdemes volt kivárnia, mivel itt vagyunk

– árulta el Radics Gigi.

Radics Gigi nem tervezte gyermeke születését

Tavaly ünnepelte ötödik születésnapját az énekesnő lánya, Bella Szófia. Radics Gigi arról vallott, hogy nem nagyon volt tervei között kislánya érkezése.

Igazából nem terveztük, de nagyon hálás vagyok, hogy jött. Nyilván előtte minden a karrier körül forgott, és az ember mindig próbál sikeres lenni abban, amit csinál. Amikor viszont megérkezett a lányom, akkor megértettem, hogy miért születtem meg

– jegyezte meg az énekesnő.

Gigi viszonylag hamar vált édesanyává, mivel mindössze 24 éves volt, amikor érkezett Bella. A szülők természetesen örömmel fogadták a gólyahírt, de az énekesnőnek nagy félelmei voltak a bejelentés előtt. „Akkor féltem nagyon a szüleimtől, amikor kiderült, hogy terhes vagyok. Fiatal voltam, de mindig is fiatal anyuka szerettem volna lenni” – mondta Radics Gigi. Hajdú Péter erre szűkszavúan reagált. „Egy idős vagyok a szüleiddel. Én is sokkot kapnék, ha már nagypapa lennék” – reagált Gigi szavaira a műsorvezető.