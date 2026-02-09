Dopeman megmondta a tutit: Alekosz titkon fideszes

Pénteken debütált a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb része, amiben Nagy Alekosz volt a vendég. A botrányhős celeb hozta a formáját és rendesen beleállt az elismert műsorvezetőbe, aki nagyszerűen kezelte Alekosz megszólalásait. Dopeman véleménye szerint két lehetőség áll fenn a korábbi villalakónál - vette észre a Bors. Vagy titkon fideszes és akkor nagyon jól mutatta meg a tiszás magatartást, vagy tényleg baloldali, de akkor szörnyű kommunikátor lehet.

Dopeman nem habozott és elárulhatta Alekosz legnagyobb titkát (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman felfedhette Alekosz titkát?

Azon gondolkodtam, hogy Alekosz titkon fideszes lehet, mert tiszásként a tiszásoknak ilyen fekete tükröt tartani nem lehet. Vagy, ha tiszás, akkor nagyon rossz kommunikátor, de maga a műsor szenzációs volt

– jegyezte meg a rapper.

Dopeman elmondása szerint régen látott ennyire humoros műsort, mint a legutóbbi Beköltözve. „Ezúton szeretnék gratulálni mindkettőjüknek, mert szakadtam a röhögéstől. Szerintem ez Petinak az élete show-ja volt” - mondta Piytinger László legújabb videójában.

Dopeman és Alekosz is vendégeskedett már Hajdú Péter műsorában (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman egy nagylelkű ajánlatot is tett

Ezúton szeretném meghívni az Alekoszt a Doperanos-ba és a Hajdú Petit is. Akár együtt, mert tényleg szenzációs volt a műsor. Még ilyet, még ilyet, még ilyet!

– jelentette ki közösségi oldalán a buddhista rapper.

Dopeman szerint tehát a két véleményvezér hatalmas műsort csinált pénteken, amin még egy ideig biztos nyammogni fog a dollárbaloldal. A rapper egyáltalán nem bírálta Alekoszt, sokkal inkább azokat, akik ezután vele értenek egyet. „ALEKOSZ TITKON FIDESZES! A TISZÁSOK MEG HARAPJÁK…” - írta videója alá Dopeman.



