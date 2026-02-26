A retrográd Merkúr fontos felismeréseket hoz minden csillagjegynek

A napi horoszkóp 2026. február 26-ára olyan napot jelez, amikor a figyelem visszafordul befelé, és a látszólagos zavar mögött kirajzolódik a rend. A Halakban hátráló Merkúr nem gyors megoldásokat, hanem pontos felismeréseket kínál: mit kell újragondolni, mit kell elengedni és hol vár még befejezetlen történet. Ami most lassúnak, kuszának tűnik, valójában tisztítás. Ha figyelsz a jelekre, a nap nem akadályt, hanem irányt mutat.

A napi horoszkóp most megmutatja, hol érdemes újragondolni a döntéseket – Fotó: Freepik – illusztráció

Napi horoszkóp

Kos

Csütörtökön nehezebben fókuszál a feladatokra, szétszórtabb lehet, amit nemcsak a fáradtság okoz, hanem talán a bioritmusa is a negatív tartományban tartózkodik. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy lépést tartson az eseményekkel. Lesz köztük egy-két nem egyszerű, mert a retrográdba forduló Merkúr megbonyolítja a dolgokat.

Bika

Csütörtökön ismét nagy segítségére lesz az eligazodásban a higgadt racionalizmusa, mivel egy olyan hír juthat el önhöz, amelyet nem kellene azonnal készpénznek vennie, és főleg nem ez alapján szabad sem döntenie, sem ítélkeznie. Gondolja végig logikusan, mi mozgatja azt, aki ilyen információkat terjeszt, és megtalálja a helyes választ.

Ikrek

Ha komoly változásokat fontolgat, akkor talán itt az ideje, hogy letegye ennek az alapjait. Ma még talán csak a színfalak mögött tevékenykedhet, de hamarosan kiléphet az árnyékból, és cselekednie is kell. A retrográd Merkúr ebben lesz a segítségére.

Rák

A Halakban hátráló Merkúr a kapcsolataiban hoz gyógyulást. Bármilyen típusú kapcsolatában lehetősége lesz átértékelni, újragondolni a dolgokat, és a másik fél is ugyanígy tesz. Most ki tudnak alakítani egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyt.

Oroszlán

Vigyázzon, nehogy az érzelmei vezéreljék, amikor egy hírt, információt vagy pletykát hall valamiről, ami érzékenyen érinti. Lehet, hogy az információról kiderül, hogy nem is valódi, de a veszekedés, vita vagy sértődés, amit egy érzelmi reakciója kivált, nagyon is az lesz.

Szűz

Úgy véli, ha őszinte és becsületes a többiekkel, akkor ők is azok lesznek önnel szemben. Vigyázzon, csütörtökön bizony összefuthat simliskedőkkel is! Ám ez mégsem ok arra, hogy ön is így tegyen. Önnek ez amúgy is csak becsületesen menne…