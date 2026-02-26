A retrográd Merkúr fontos felismeréseket hoz minden csillagjegynek
Finom jelek, belső felismerések és lassú, de biztos tisztulás határozza meg ezt a napot. A napi horoszkóp megmutatja, hol érdemes újragondolni a döntéseket és merre vezet tovább az intuíció.
A napi horoszkóp 2026. február 26-ára olyan napot jelez, amikor a figyelem visszafordul befelé, és a látszólagos zavar mögött kirajzolódik a rend. A Halakban hátráló Merkúr nem gyors megoldásokat, hanem pontos felismeréseket kínál: mit kell újragondolni, mit kell elengedni és hol vár még befejezetlen történet. Ami most lassúnak, kuszának tűnik, valójában tisztítás. Ha figyelsz a jelekre, a nap nem akadályt, hanem irányt mutat.
Napi horoszkóp
Kos
Csütörtökön nehezebben fókuszál a feladatokra, szétszórtabb lehet, amit nemcsak a fáradtság okoz, hanem talán a bioritmusa is a negatív tartományban tartózkodik. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy lépést tartson az eseményekkel. Lesz köztük egy-két nem egyszerű, mert a retrográdba forduló Merkúr megbonyolítja a dolgokat.
Bika
Csütörtökön ismét nagy segítségére lesz az eligazodásban a higgadt racionalizmusa, mivel egy olyan hír juthat el önhöz, amelyet nem kellene azonnal készpénznek vennie, és főleg nem ez alapján szabad sem döntenie, sem ítélkeznie. Gondolja végig logikusan, mi mozgatja azt, aki ilyen információkat terjeszt, és megtalálja a helyes választ.
Ikrek
Ha komoly változásokat fontolgat, akkor talán itt az ideje, hogy letegye ennek az alapjait. Ma még talán csak a színfalak mögött tevékenykedhet, de hamarosan kiléphet az árnyékból, és cselekednie is kell. A retrográd Merkúr ebben lesz a segítségére.
Rák
A Halakban hátráló Merkúr a kapcsolataiban hoz gyógyulást. Bármilyen típusú kapcsolatában lehetősége lesz átértékelni, újragondolni a dolgokat, és a másik fél is ugyanígy tesz. Most ki tudnak alakítani egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyt.
Oroszlán
Vigyázzon, nehogy az érzelmei vezéreljék, amikor egy hírt, információt vagy pletykát hall valamiről, ami érzékenyen érinti. Lehet, hogy az információról kiderül, hogy nem is valódi, de a veszekedés, vita vagy sértődés, amit egy érzelmi reakciója kivált, nagyon is az lesz.
Szűz
Úgy véli, ha őszinte és becsületes a többiekkel, akkor ők is azok lesznek önnel szemben. Vigyázzon, csütörtökön bizony összefuthat simliskedőkkel is! Ám ez mégsem ok arra, hogy ön is így tegyen. Önnek ez amúgy is csak becsületesen menne…
Mérleg
Ha van olyan személy, aki amúgy közel állna önhöz, mégis folyamatos harcban állnak, akkor érdemes lenne feltárni ennek okait és elgondolkodni azon, miként lehetne változtatni. Legyen ez ügyben kezdeményező, változtasson ön először a viselkedésén.
Skorpió
Önnek nagyon jól működő belső iránytűje van, amely mindig a helyes úton vezeti. Lehet, hogy újra erre kellene támaszkodnia, mert talán az elmúlt időszakban sokkal többet figyelt kifelé, mint kellett volna. A retrográd Merkúr a Halakban segít befelé irányítani a figyelmét.
Nyilas
Ma kezdetét veszi a retrográd Merkúr, és ön ráláthat egy összefüggésre, különösen akkor, ha nemcsak a felszínt figyeli maga körül, hanem megpróbál a dolgok mögé is belátni. Kérdezősködjön, beszélgessen, és legyen nyitott az új információk befogadására.
Bak
Ma történhet egy pozitív esemény, amelynek szimbolikus ereje van, és amely szinte sarokpontja lehet a jövőbeli terveinek. Talán ez a dátum lesz az, amelyet érdemes megjegyeznie. Lehet, hogy azonnal nem látszik az esemény jelentősége, de később majd megmutatkozik.
Vízöntő
Az univerzum jeleket küldhet ön felé a környezetében zajló eseményeken vagy az embereken keresztül, akik kapcsolatba kerülnek önnel. Figyeljen jól, legyen nyitott, mert a retrográd Merkúr idején sok mindennel kapcsolatban összeáll a kép.
Halak
A retrográd Merkúr a jegyében még inkább felerősíti intuitív képességeit. Nemcsak a szemével, de a lelkével is lát majd, és még a finom részleteket is észreveszi különleges, érzékeny „antennáival”. Rájöhet érdekes összefüggésekre is.
