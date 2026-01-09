Meglepő fordulat Harry herceg rendőri védelmének ügyében: ez mindent megváltoztathat

Az ítéletet, amelyről beszámolók szerint Harry herceg javára döntenek, a következő hetekben hozzák nyilvánosságra, miután hosszú harcot vívott azért, hogy az adófizetők által finanszírozott brit biztonsági szolgálatát helyreállítsák. Harry állítólag magabiztos a győzelemben, amelyről úgy gondolják, csökkentené az aggodalmait, hogy időnként a gyermekeit az Egyesült Királyságba hozza.

Harry herceg automatikus védelme felháborodást okozhat Fotó: AFP

Hatalmas vitákat szülhet, ha Harry herceg megkapja a királyi védelmet

Azonban szakértők szerint az ítélet hatalmas vitákat is szülhet, például lehetővé téve Harry herceg és Meghan Markle számára, hogy fél-királyi státuszba kerüljenek. Egy királyi barát így nyilatkozott:

Harry és Meghan győzelme mindent megváltoztatna.

Richard Eden, húszéves tapasztalattal rendelkező királyi tudósító így írta: „Harry és Meghan megkapnák az automatikus, adófizetők által finanszírozott védelmet, de nem járna velük semmilyen kötelezettség a közszolgálatban.”

Harry korábban a biztonsági aggályait jelölte meg fő akadályként az Egyesült Királyság meglátogatásához, és hogy miért vonakodik a gyermekeit magával vinni, a biztonsági intézkedések fokozása ezt a problémát csökkenthetné. Ezt az érvet állítólag a Kormány Királyi és VIP Végrehajtó Bizottsága is mérlegelte, és a következő hetekben hozza nyilvánosságra döntését.

Azonban a fegyveres rendőri védelmet a brit adófizetők fizetnék, ami jelenleg csak a hivatalos királyi feladatot ellátó családtagoknak jár, például a király testvéreinek, Anna hercegnőnek és Edward hercegnek. Harry és Meghan azonban nem végeznek nyilvános feladatokat, mégis 24 órás védelmet kapnának az Egyesült Királyságban tartózkodásuk alatt.

Richard Eden éles kritikát fogalmazott meg:

„A keményen dolgozó brit adófizetők kényszerítése, hogy több százezer fontot költsenek a Sussex-család biztonságára, felháborodást váltana ki. Ez egy olyan pár, amely olyan gazdag, hogy Harry az utolsó brit látogatásakor szeptemberben 1,1 millió fontot adományozott a Children in Need nevű szervezetnek. Nemcsak az adófizetőket sokkolná egy Harry javára hozott ítélet, de a királyi család számára is óriási problémát teremtene… Még nincs késő a kétszer is átgondolni, mielőtt a brit Establishment nem kívánt támogatást nyújtana a visszavonuló Sussexeknek.”