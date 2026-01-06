Harry herceg kétségbeesetten üzent Károly királynak

Harry barátai szerint a herceg kétségbeesetten szeretné, ha Károly király még az idén Amerikába utazna, hogy meglátogassa unokáit. A király 2022-ben látta utoljára Archie herceget és Lilibet hercegnőt, azóta Harry jogi küzdelmet folytat a Belügyminisztériummal annak érdekében, hogy visszaállítsák az automatikus, fegyveres rendőri védelmet számára és családjának az Egyesült Királyságban tett látogatások idejére. Emiatt azóta nem vitte vissza gyermekeit az Egyesült királyságba, ahogyan Károly király sem utazott az Egyesült Államokba.

Harry herceg gyermekei hosszú ideje nem találkoztak Károllyal Fotó: AFP

Harry herceg kétségbeesetten szeretné, ha Károly király meglátogatná az unokáit

Karácsony előtt napvilágra került a hír, miszerint az új évben csökkenteni fogják a királyi rákkezelésének intenzitását, és ennek nyomán Harry herceg állítólag kifejezte azt a vágyát, hogy édesapja Kaliforniába látogasson, hogy meglátogassa őt és a családot.

Apa és fia legutóbb szeptemberben találkoztak személyesen, amikor Harry egy brit útja során teázni ment a Clarence House-ba. Azóta azonban úgy tűnik, nem került sor újabb személyes találkozóra.

Harry egyértelművé tette, hogy nagyon szeretné, ha az édesapja ellátogatna hozzá és a családhoz. Tudja, hogy a kapcsolatuk feszült, de többször is említette, hogy reméli: az apja kapcsolatot alakíthat ki az unokáival

- nyilatkozta a forrás.

Harry herceg biztonsági intézkedéseit ismét felülvizsgálják, miután a herceg nem sokkal Shabana Mahmood belügyminiszter kinevezése után levelet írt neki, és hivatalos kockázatértékelési kérelmet nyújtott be a Királyi és Közszereplők Védelméért Felelős Végrehajtó Bizottsághoz, amely a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozik - írja a Mirror.